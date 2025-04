Pedro Rocha diz que vitória do Remo sobre o América-MG prova evolução do time na temporada

Depois de garantir a primeira vitória na Série B e alçar a sexta posição na tabela classificatória, o Remo ganhou uma certa "tranquilidade" nesse início de Série B. Depois de um início de ano turbulento, com duas eliminações seguidas, a torcida e o elenco agora focam na evolução tática do time, que teve na partida contra o América uma exibição convincente, embora tenha apresentado números gerais inferiores, que compensaram na efetividade das finalizações.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente teve pouca posse de bola, ficamos pouco, mas nas chances aproveitamos. Acredito que a série B precisa ser dessa forma. Se tiver uma chance, tem que matar. O jogo pede isso. Se não mata, morre, porque o adversário também quer marcar; É uma coisa que precisamos melhorar. Não podemos ficar só correndo atrás da bola. Temos que jogar, ter coragem, de querer mais a bola e imprimir o nosso ritmo de jogo", comenta o atacante Pedro Rocha, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0.

Rocha chega ao sexto gol na temporada, sendo os dois primeiros na Série B. Segundo ele, o time melhorou taticamente, sobretudo no setor de criação. Os dois gols marcados foram fruto de jogadas trabalhadas que alcançaram o atacante, coisa que não vinha ocorrendo muito no início da temporada. "A bola tem chegado para mim. Isso é fruto do trabalho. Ontem, no primeiro gol, foi uma jogada que treinamos bastante. Fiquei feliz pelo gol, mas tudo nela foi um trabalho coletivo. É a força do nosso grupo", completa.

VEJA MAIS

Os números da partida mostram que o Remo teve apenas 34% da posse de bola, contra 66% do América. Também teve menor troca de passes (231/660), finalizações (10/14) e escanteios (2/6). Além disso, o time cometeu mais faltas (19/8) e defendeu mais (9/3). Para o atacante, os dados escancaram a necessidade de propor mais a partida e evitar jogar a maior parte do tempo nos contra-ataques.

"Esse é o nosso objetivo. Internamente, as nossas conversas são sempre, a cada jogo, evoluir o máximo.; E acredito que, quando chegamos nos jogos, a gente mostra essa evolução. Ontem conseguimos melhorar alguns aspectos e outros precisamos melhorar, mas foi muito importante a vitória, para mostrar que o nosso grupo está fechado e que estamos evoluindo bastante na Série B", completa. Hoje o Remo é o sexto colocado, com quatro pontos, enquanto o Botafogo-SP é o 14º, com um.