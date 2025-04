Remo nunca venceu o Botafogo-SP em jogos oficiais; confira os números

Após um empate fora de casa e uma vitória conquistada no Mangueirão, o Remo vem em ascensão no Campeonato Brasileiro Série B e tem mais um desafio importante nesta quinta-feira (17), às 20h, contra o Botafogo-SP, pela terceira rodada da competição.

Para superar a Pantera da Mogiana, o Leão precisará quebrar o tabu de nunca ter vencido o time paulista em confrontos oficiais. Até o momento, foram cinco jogos entre as equipes, com quatro vitórias do Botafogo-SP, um empate e nenhuma vitória do Remo. O Fogão Tricolor marcou 8 gols, enquanto os azulinos balançaram as redes 4 vezes.

VEJA MAIS

Apesar dos números favorecerem a Pantera, o momento atual é favorável ao Leão Azul, que acumula quatro resultados positivos sob o comando de Daniel Paulista: três vitórias e um empate. Em contrapartida, o Fogão Tricolor vive uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer.

A última vitória do Botafogo-SP foi no Paulistão, contra o RB Bragantino, em 11 de fevereiro. Desde então, o time paulista empatou com a Ponte Preta, perdeu para o Palmeiras e encerrou sua participação no estadual com derrota para o Novorizontino.

Na Série B do Brasileirão, o Botafogo-SP estreou fora de casa contra o América-MG, sofrendo derrota por 1 a 0. Na sequência, jogando em casa, empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, ampliando a série sem vitórias na temporada.

Agenda

O jogo entre Remo e Botafogo-SP será realizado às 20h desta quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz, em São Paulo. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.