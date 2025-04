Gramado do Baenão está pronto e deve voltar a receber os treinos do Remo em breve

Boa notícia para o torcedor azulino: o gramado do Baenão está praticamente pronto para receber novamente os treinamentos do Clube do Remo. Após passar por uma reforma completa nos últimos meses, o campo está em fase final de recuperação, e a diretoria deve anunciar em breve o retorno das atividades no estádio.

O Leão Azul havia deixado de utilizar o Baenão em março deste ano, tanto para treinos quanto para jogos devido às más condições do gramado, que se agravaram durante a pré-temporada e nos primeiros compromissos da temporada. Atendendo às críticas da torcida e da comissão técnica, o clube decidiu fechar o estádio para realizar as intervenções necessárias.

“O campo foi fechado por 60 dias, mas acredito que, entre 45 e 50 dias, já teremos plenas condições de uso. O gramado está se recuperando bem e, em breve, deve estar pronto para receber os treinos do time”, disse Antônio Carlos Rocha, agrônomo responsável pela obra, em entrevista na época do início das obras de melhoria.

Entre os principais reparos, foram substituídas placas inteiras de grama nas áreas mais desgastadas, que agora passam por um período de fixação e enraizamento. O trabalho também incluiu o controle de pragas e o tratamento contra os efeitos do inverno amazônico, marcado por chuvas intensas, o que tornou o processo mais delicado.

“O objetivo é garantir um gramado resistente, que suporte bem a rotina de treinos e jogos. Estamos tomando todos os cuidados para que, quando o time voltar, encontre um campo em perfeitas condições”, destacou Rocha. A expectativa é que a diretoria oficialize nos próximos dias a data de retorno das atividades ao Baenão, enquanto o time segue em disputa na Série B do Campeonato Brasileiro.