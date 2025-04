Atacante do Remo é artilheiro da Série B e participou de quase todos os gols do time na competição

Com mais um golaço de Pedro Rocha, o Remo venceu o Coritiba-PR na noite da última segunda-feira (21), por 1 a 0, garantindo os três pontos para o Leão e mantendo a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante azulino é artilheiro da competição com quatro gols nas primeiras quatro rodadas. Além disso, o jogador participou diretamente de cinco dos seis gols marcados pelo time paraense no torneio até o momento.

Em apenas quatro rodadas da Série B do Brasileirão, Pedro Rocha já marcou mais gols do que em todo o Campeonato Paraense, competição na qual o Remo disputará a final contra o Paysandu, no próximo dia 7 de maio. Devido à pouca efetividade do atacante no Parazão, parte da torcida do Leão chegou a questionar a contratação, especialmente por ele ser um dos jogadores com os salários mais altos do elenco azulino.

VEJA MAIS

Na Série B, o artilheiro azulino teve participação fundamental no empate do Remo por 1 a 1 contra a Ferroviária-SP na primeira rodada, marcando um gol e dando uma assistência para Felipe Vizeu. Na vitória do Leão por 2 a 0 contra o América-MG, na segunda rodada da competição, o atacante marcou os dois gols da partida.

Pedro também foi importante no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-SP, anotando um dos gols do Leão. Na última segunda-feira, o gol decisivo foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, após um cruzamento de Janderson.

Agenda

Após a vitória conquistada contra o Coritiba, o Remo ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Série B e volta a campo na próxima sexta-feira (25), às 19h, contra o Criciúma-SC, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.