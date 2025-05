Torcedor joga cerveja em meia do Paysandu e situação vira confusão entre torcida e seguranças

O empate sem gols entre Paysandu e Goiás, na noite do último domingo (18), no Mangueirão, em Belém, deixou manteve o Papão na zona de rebaixamento da Série B e o clima nas arquibancadas não foi dos melhores. O meia Giovanni, do Paysandu, tentou entregar sua camisa a uma criança no setor das cadeiras, mas acabou sendo alvo de vaias e hostilidade por parte de alguns torcedores.

Cerveja e revolta na arquibancada

Enquanto voltava ao gramado, Giovanni foi surpreendido com um copo de cerveja atirado por um torcedor bicolor, que não gostou da atuação do time em campo. O clima, que já não era dos melhores, ficou ainda mais tenso, pois os seguranças do clube entraram em ação.

Seguranças reagem e confusão se espalha

Diante da provocação, seguranças do Paysandu não pensaram duas vezes e foram para cima do grupo responsável pelo ataque ao atleta bicolor. O que era apenas uma troca de provocações virou uma confusão generalizada, com empurrões e gritos.

ASSISTA

Vídeos circulam e geram repercussão nas redes

A cena foi gravada por vários torcedores e rapidamente viralizou nas redes sociais. Várias pessoas reclamaram das atitudes dos seguranças do clube, porém, outra parte repudiaram a forma como o torcedor do Paysandu agiu com o jogador.

Paysandu

O núcleo de esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, solicitando um posicionamento do clube em relação ao episódio, porém Papão informou que não irá se pronunciar sobre o ocorrido.