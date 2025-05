O que é Kings League? Conheça o 'novo futebol' que está conquistando o público jovem

A Kings League Brasil realizou sua primeira final no último domingo (18/05) e já é um verdadeiro fenômeno entre os fãs de futebol, especialmente o público jovem. Criado pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, o torneio vem conquistando a internet ao apresentar uma proposta inovadora, dinâmica e com muito entretenimento.

⚽ Inspirada no modelo do Fut7, a Kings League transforma as regras tradicionais do futebol e oferece partidas rápidas, com emoções do início ao fim e sem possibilidade de empate. O formato tem atraído não apenas amantes do esporte, mas também influenciadores, streamers e ex-jogadores profissionais, que integram os elencos e as presidências das equipes. Saiba o que é e entenda como funciona.

VEJA MAIS

Como funciona a Kings League?

As partidas da Kings League são disputadas por duas equipes de sete jogadores em um campo reduzido. O jogo tem duração de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20. No início, apenas um jogador de linha e o goleiro entram em campo, e a cada minuto, um novo atleta é liberado, até completar os sete de cada lado.

🎲 Uma das regras mais curiosas acontece aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro lança um dado no gramado. O número sorteado determina quantos jogadores permanecerão em campo até o fim da primeira etapa, podendo gerar situações de superioridade ou inferioridade numérica.

Na segunda etapa, as emoções continuam: além do reinício com disputa de bola no centro do campo, os dois minutos finais contam com gol em dobro. Se o jogo estiver empatado ao final do tempo regulamentar, entra em cena o "gol de ouro": quem marcar primeiro, vence. Se persistir o empate, a decisão vai para os shootouts, uma disputa individual entre jogador e goleiro em velocidade.

Cartas secretas e "pênalti do presidente"

Um dos grandes diferenciais da Kings League são as "cartas secretas", que podem ser sorteadas pelas equipes na segunda etapa. Elas alteram o rumo das partidas com poderes especiais, como:

Pênalt i: direito a uma cobrança da marca da cal.

i: direito a uma cobrança da marca da cal. Shootout : duelo cara a cara entre jogador e goleiro.

: duelo cara a cara entre jogador e goleiro. Gol em dobro : gols contam como dois por quatro minutos.

: gols contam como dois por quatro minutos. Suspensão : impede que um jogador adversário atue por quatro minutos.

: impede que um jogador adversário atue por quatro minutos. Jogador estrela : permite a entrada de um profissional ou ex-atleta.

: permite a entrada de um profissional ou ex-atleta. Coringa: escolhe qualquer carta ou rouba a do adversário.

Outro recurso é o "Pênalti do Presidente", quando o embaixador da equipe, geralmente um influenciador ou celebridade, pode descer da cabine para bater uma penalidade decisiva, ativada pelo botão vermelho.

As vitórias no tempo normal rendem 3 pontos. Em caso de empate e decisão nos shootouts, o vencedor soma 2 pontos, e o perdedor, 1 ponto. Após todos os confrontos da fase de grupos, os sete melhores colocados avançam às quartas de final, com o líder indo direto para a semifinal.

Times e presidentes da Kings League Brasil

O sucesso da liga também se explica pela presença de nomes conhecidos entre os presidentes das equipes, como Neymar Jr., Luva de Pedreiro, Ludmilla e influenciadores de peso como Gaulês, Coringa e Nyvi Estephan. Veja os clubes participantes:

Capim FC – Luva de Pedreiro e Jon Vlogs

Dendele FC – Paulinho o Loko e Luqueta

Desimpedidos Goti – Toguro e Yuri22

FC Real Elite – Ludmilla e Alan Estagiário

Fluxo FC – Cerol e Nobru

Funk Bol Clube – Michel Elias, MC Hariel e Kondzilla

Fúria FC – Neymar Jr. e Cris Guedes

G3X FC – Gaulês e Kelvin Oliveira

Loud SC – Coringa

Nyvelados FC – Nyvi Estephan

O torneio é transmitido ao vivo pelas redes sociais e plataformas digitais, misturando transmissões interativas, bastidores com humor e muita participação do público.