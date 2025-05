RE-PA de extremos: Paysandu vive pior início de Série B do século, enquanto Remo brilha no topo

A tão esperada reunião dos rivais paraenses na Série B do Campeonato Brasileiro, quase duas décadas depois, tem mostrado lados opostos da moeda. De um lado, o Remo vive o seu melhor início de campanha no século 21. Do outro, o Paysandu amarga números que fazem do atual desempenho o pior em todas as suas participações recentes na Série B.

Paysandu em crise: o pior começo desde 2006

Com apenas 4 pontos somados em oito jogos, o Paysandu ocupa a vice-lanterna da Série B 2025. A equipe ainda não venceu. São quatro empates (Operário-PR, Chapecoense, América Mineiro e Goiás) e quatro derrotas.

É a pior arrancada do Papão desde que o formato de pontos corridos com 20 clubes foi instituído, em 2006. Pior até mesmo do que em 2018, quando somava 8 pontos nesse mesmo recorte, terminando rebaixado.

Leão em alta: campanha histórica do Remo

Se o momento do Paysandu é preocupante, o do Remo é de celebração. O Leão Azul soma 16 pontos e está entre os líderes, ainda invicto. O time venceu quatro vezes (América-MG, Coritiba, Criciúma e Avaí) e empatou quatro (Ferroviária, Botafogo-SP, Criciúma e Atlético Goianiense).

É o melhor início azulino na Série B em toda a era dos pontos corridos. Em suas participações anteriores, o cenário era bem diferente.

Comparativo

2006

- Remo: 8 pontos nas 8 primeiras rodadas; escapou do rebaixamento por pouco.

- Paysandu: 9 pontos; terminou a temporada rebaixado para a Série C.

2007

- Remo (único representante paraense): 7 pontos nas 8 primeiras rodadas; terminou rebaixado para a Série C.

2013

- Paysandu (retorno à Série B): 9 pontos nas 8 primeiras rodadas (mais que o dobro do desempenho atual); foi rebaixado ao final da temporada.

2015

- Paysandu: 16 pontos nas 8 primeiras rodadas (melhor início); terminou em 7º lugar, com 60 pontos, disputando o acesso até o fim.

2016

- Paysandu: 6 pontos nas 8 primeiras rodadas.

2017

- Paysandu: 11 pontos nas 8 primeiras rodadas.

2018

- Paysandu: 15 pontos nas 8 primeiras rodadas (ótimo início); caiu de rendimento e foi rebaixado com 43 pontos.

2021

- Remo (único paraense na competição): 7 pontos nas 8 primeiras rodadas; rebaixado ao final com 43 pontos.

2024

- Paysandu: 8 pontos nas 8 primeiras rodadas; terminou a Série B em 13º lugar, com 50 pontos.

Alerta ligado na Curuzu

O atual momento do Papão acende o sinal de alerta. Para escapar do rebaixamento, o time precisará fazer uma campanha de recuperação sólida — conquistando pelo menos 43 dos 90 pontos ainda em disputa para atingir a meta de 45, considerada segura.

A pressão sobre elenco e comissão técnica já é visível nas arquibancadas e nas redes sociais. As próximas rodadas serão decisivas para definir se o Paysandu será capaz de mudar o rumo da história nesta Série B.

E o Remo, vai decolar?

Com um início tão promissor, o Remo começa a sonhar alto. A invencibilidade e o bom futebol apresentado sob o comando de Daniel Paulista animam a torcida, que vê no acesso à Série A uma possibilidade real pela primeira vez em décadas.