Internacional x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo hoje (19/05) pelo Brasileirão Feminino

Internacional x Palmeiras disputam hoje, segunda-feira (19/05), pela 11° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras é o 5° colocado da competição e acumula 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 25 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Internacional ocupa a 12° posição com 2 vitótias, 4 empates, 4 derrotas, 11 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Internacional x Palmeiras: prováveis escalações

Internacional (F): Mayara; Capelinha, Bruna Benites e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Palmeiras (F): Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho, Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnico: Camilla Orlando.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 19 de maio de 2025, 20h