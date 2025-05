Volta Redonda x Amazonas FC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/05) pela Série B

Volta Redonda x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (19/05), a 8° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x Amazonas FC ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Amazonas é o lanterna da Série B, ainda não obteve vitórias e soma um total de 3 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Volta Redonda ocupa a 17° posição da competição e acumulou 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Volta Redonda x Amazonas FC: prováveis escalações

Volta Redonda: Drosny; W. Silva, Pinheiro, Bahia, Lucas Adell, Sanchez; Raí, Pierre, Robinho, Santos; Mirandinha. Técnico: Rogério Corrêa.

Amazonas: Renan; Luciano, Jackson, Fabiano, Monteiro; Vásquez, Linares; Zabala, Tavares, Ramírez e Silva. Técnico: Guilherme Alves.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 19 de maio de 2025, 19h