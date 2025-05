Paysandu é o time com mais chances de rebaixamento; Remo tem grande possibilidade de acesso; confira

A situação do Paysandu na Série B segue complicada. Em casa, o time bicolor empatou com o Goiás e continua sem vencer. Com apenas quatro pontos na competição, o Papão amarga a vice-lanterna da tabela e, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bicola é a equipe com mais chances de rebaixamento no momento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme os dados retirados na manhã desta terça-feira (20), o Papão tem 53,2% de chances de retornar à Série C. O Amazonas-AM, lanterna do campeonato, vem logo atrás, com pouco mais de 52%. Botafogo-SP e Athletic-MG possuem 48,2% e 45,6% de probabilidade de cair, respectivamente. Já o Remo, terceiro colocado na tabela, está no outro extremo e tem apenas 1,9% de chance de ser rebaixado.

O Paysandu somou apenas quatro pontos em oito rodadas. A equipe comandada por Luizinho Lopes tem apenas 16% de aproveitamento. Com isso, o sonho do acesso fica ainda mais complicado para o time. Conforme os dados, o Papão tem 1,9% de probabilidade de subir.

VEJA MAIS

Em comparação com a sétima rodada, a equipe bicolor tinha 53,6% de possibilidade de rebaixamento e 2,6% de chance de acesso à Série A.

Enquanto isso, o rival vive um cenário completamente diferente. Com quatro vitórias e quatro empates, que somam 66% de aproveitamento no campeonato, o Leão Azul tem 46,8% de chances de conquistar o acesso à Série A. Já na disputa pelo título, o clube azulino aparece com 14,6% de chance.

Os dados são atualizados ao final de cada rodada. As probabilidades são calculadas a partir de análises de dados, desempenho das equipes durante o campeonato, entre outros fatores. Com isso, ao longo da disputa, com a possível evolução ou queda de rendimento dos times, os cálculos são refeitos e os números podem mudar.

Agenda

Na nona rodada, o Paysandu enfrenta o Novorizontino-SP, em Novo Horizonte, São Paulo, no domingo (25). Antes disso, encara o Bahia pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em Salvador. Já o Remo vai enfrentar o Volta Redonda-RJ no sábado (24), no Mangueirão. A partida da equipe azulina pode ter alteração na data por conta de um show no estacionamento do estádio, marcado para o mesmo dia.