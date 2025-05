Remo reencontra Volta Redonda, adversário na briga pelo acesso à Série B em 2024

Remo e Volta Redonda-RJ foram duas das quatro equipes que subiram para a Segunda Divisão do Brasileirão em 2024. O Voltaço conquistou o título da Série C no ano passado, enquanto o Leão Azul fez o dever de casa e garantiu o acesso à Série B. Agora, oito meses após o último confronto entre eles, os times voltam a se encontrar em cenários completamente diferentes.

O Remo é o atual terceiro colocado da Série B, com 16 pontos. O time vem de um empate polêmico com o Atlético-GO na oitava rodada e está invicto no campeonato — sendo o único que ainda não perdeu na disputa. Além disso, o time azulino tem a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos, e um dos melhores ataques, com 11 gols marcados.

O clube azulino também conta com o artilheiro do campeonato, Pedro Rocha, e tem se destacado pela consistência. Em oito rodadas, a equipe comandada por Daniel Paulista acumula quatro vitórias e quatro empates, vencendo todos os jogos em casa disputados até agora.

VEJA MAIS

É nesse cenário que o Leão Azul vai receber o Volta Redonda, que está na zona de rebaixamento. A equipe carioca empatou com o Amazonas-AM na última segunda-feira (19) e chegou a seis pontos, mas não foi o suficiente para sair do Z-4, permanecendo na 17ª colocação.

O Voltaço tem o ataque menos efetivo da Série B, com apenas três gols marcados até o momento, e seis sofridos. O time acumula quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória na competição.

Em 2024, Remo e Volta Redonda se enfrentaram três vezes: uma na primeira fase da Série C e duas no quadrangular de acesso. O Voltaço venceu a partida da primeira fase, por 2 a 1, no Baenão.

Já na segunda fase do campeonato, os times empataram os dois jogos, com placares de 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente. Na ocasião, o Remo conquistou o acesso no jogo seguinte, com uma vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo-SP, e o Voltaço também garantiu o acesso ao vencer o Botafogo-PB por 2 a 1.

A equipe carioca ainda avançou para a final, encarou o Athletic-MG e faturou o título da Série C de 2024.

Agenda

Após o duelo contra o Dragão, no último domingo (18), o Remo desembarcou em Belém na última segunda-feira (19) e, nesta terça-feira (20), retorna aos trabalhos para se preparar para o duelo contra o Voltaço.

O jogo está marcado para ocorrer no sábado (24), no Mangueirão, às 20h30. No entanto, a partida pode sofrer alteração de data, pois o estacionamento do estádio será ocupado por um show no dia do confronto.