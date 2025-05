Câmara de Belém realiza sessão solene em homenagem aos 120 anos do Clube do Remo

A Câmara Municipal de Belém realizou, nesta semana, uma sessão solene em comemoração aos 120 anos do Clube do Remo, uma das instituições esportivas mais tradicionais do Pará. A homenagem foi proposta pelo vereador Rodrigo Moraes e reuniu autoridades, torcedores e representantes do futebol paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A Federação Paraense de Futebol (FPF) marcou presença no evento, sendo representada pelo diretor jurídico, Dr. André Cavalcante. Durante a solenidade, foi destacada a importância histórica do Clube do Remo para o esporte regional e sua contribuição para a cultura e identidade da capital paraense.