Remo: Pedro Rocha fala sobre propostas de clubes da Série A

Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e peça-chave no excelente início de temporada do Remo, Pedro Rocha falou pela primeira vez sobre os rumores que o ligam a clubes da Série A. Aos 30 anos, o atacante afirmou que, até o momento, nenhuma proposta chegou diretamente a ele, mas que é natural que cheguem.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

'Já passei por isso em alguns momentos. A gente sabe que, quando o atleta vive um bom momento, começam algumas especulações, sondagens, isso é natural no futebol, os clubes querem contar sempre com jogadores que estão performando", disse o camisa 9, despistando em seguida. "Mas isso eu deixo para o meu empresário. Pra mim, não chegou nada. Se chegou pra ele, ele ainda não me falou", finalizou Pedro Rocha.

Pedro Rocha tem sido um dos principais nomes da Série B em 2025. Com cinco gols marcados, é o artilheiro isolado da competição e um dos responsáveis pela campanha invicta do Leão até aqui — são quatro vitórias e quatro empates, a melhor arrancada do clube desde o início da era dos pontos corridos. O desempenho deixa o Remo na terceira colocação da tabela, embalado pela confiança da torcida, que já começa a sonhar com o acesso.

VEJA MAIS

Contratado no início da temporada após uma passagem discreta pelo Criciúma, Pedro Rocha reencontrou o bom futebol no Baenão. Em 20 partidas pelo Leão, balançou as redes nove vezes, revivendo os bons momentos da carreira que teve passagens por Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza e Grêmio.

Jogo contra o Voltaço

Apesar dos rumores, o atacante diz estar focado na próxima rodada. No sábado, às 18h, o Remo recebe o Volta Redonda no Mangueirão, em Belém. O adversário vive momento oposto, no Z4 e luta contra o rebaixamento.

"Acreditamos que vai ser um jogo difícil como qualquer outro. A gente tem um fator importante, que é nossa casa, diante da nossa torcida, que a gente sabe que é muito forte. Mas vai ser um jogo onde temos que entrar pra ganhar, dando a vida, como a gente tem feito nas últimas oito rodadas", projetou o jogador.