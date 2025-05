Horário de jogo do Remo contra o Volta Redonda é alterado

O Remo terá um novo horário para encarar o Volta Redonda, no próximo sábado (24), no Mangueirão, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida, inicialmente marcada para às 20h30, foi antecipada para às 18h. A mudança foi confirmada pelo clube azulino nesta terça-feira (20).

Invicto na competição e embalado por uma sequência positiva, o Leão Azul ocupa atualmente a terceira posição na tabela e segue firme na briga pelo acesso. Diante da torcida azulina, a expectativa é de casa cheia para empurrar o time contra um adversário que vive situação oposta. O Volta Redonda amarga a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas seis pontos conquistados.

A diretoria do Remo ainda não iniciou oficialmente a venda de ingressos, mas a comercialização deve começar a partir desta quarta-feira (21), tanto nas lojas oficiais do clube quanto pelo site ingressoSA.