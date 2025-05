Remo: após sofrer traumatismo craniano e receber alta, Jaderson visita o Baenão e reencontra elenco

Após 10 dias internado em um hospital particular em Belém, o volante Jaderson, do Remo, recebeu alta médica no último sábado (17). O jogador sofreu traumatismo craniano, após choque de cabeça com o atleta Novillo, do Paysandu, no primeiro jogo da decisão do Parazão, no dia 7 de maio. Após o susto, Jaderson voltou ao Baenão nesta terça-feira (20), em uma visita rápida, para reencontrar os amigos e companheiros de time, além de bater um papo com o técnico Daniel Paulista e o auxiliar Eudes Pedro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Jaderson caminhou pelos corredores da Toca do Leão, conversou com os funcionários, atletas do futebol feminino e foi até à Sala de Imprensa, onde foi recebido com palmas pelos jornalistas que estavam aguardando o início da entrevista coletiva. Jaderson também visitou as salas do auxiliar Eudes Pedro e do técnico Daniel Paulista, com quem conversou e falou sobre a sua recuperação.

Assista:

VEJA MAIS

O atleta não possui um prazo definido para voltar às rotinas de treinos. O volante se recupera em casa, e possui uma equipe médica do hospital em que foi atendido, além do Departamento Médico do Remo. Jaderson, de 26 anos, está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Remo. O jogador possui contrato com a equipe azulina até o final de 2027 e neste período já conquistou um acesso e também o título do Parazão deste ano.

Titular absoluto desde a sua chegada ao Remo, Jaderson se identificou com o clube e com a torcida. O jogador é considerado um "coringa" na equipe, pois exerce mais de uma função dentro de campo, além de ser considerado um "xodó" do Fenômeno Azul. Em 2025, Jaderson esteve em campo em 19 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.