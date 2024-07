Paysandu 'custa' R$ 30 milhões e estuda possibilidade de criação de SAF, revela presidente

O presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, anunciou que a diretoria está avaliando a possibilidade de transformar o clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista à Rádio Marajoara, o mandatário bicolor destacou que a nova entidade não será vendida para um proprietário externo, mas permanecerá sob o controle total do Paysandu.

"A gente deve abrir uma SAF - que seja um CNPJ do Paysandu para não ser um clube ‘sem fins lucrativos’ - com o Paysandu sendo 100% dono. [...] Isso já é uma meta, a gente vai levar para o Conselho [Deliberativo]. Lógico, a gente vai precisar do ‘sim’ do Conselho, mas será uma SAF em que o Paysandu será 100% dono", revelou Ettinger.

A discussão sobre a SAF vem sendo conduzida pela diretoria há algum tempo. Em maio, em entrevista à Liberal+, Ettinger mencionou que a nova empresa poderia facilitar a obtenção de financiamentos. Ele garantiu que o clube não enfrenta dívidas insustentáveis, que justifiquem uma venda para investidores externos.

"A gente acabou de reavaliar todo o patrimônio do Paysandu e chegamos ao montante de R$ 30 milhões. Levantamos, também, toda a dívida do clube, que deu R$ 28 milhões. A gente não tem necessidade de vender o clube para cobrir dívidas, porque a conta fecha no azul. A gente estuda abrir uma SAF do Paysandu pra gente ter direito a alguns financiamentos, como alguns clubes já fizeram. Nesse momento, nós seríamos donos dessa SAF, mas podemos vender no futuro para conseguir mais dinheiro", explicou.

A SAF, regulamentada pela Lei n.º 14.193, permite que clubes se organizem como empresas, com o objetivo de melhorar as finanças e investir no futebol.