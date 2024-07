Célia Pinho relembra affair com técnico do Paysandu: 'Era um gostoso!'

O tempo passa e as pessoas, geralmente, mudam suas concepções, suas vontades, seus desejos. O que gostavam antes passam a não gostar mais e vice versa. Diante disso, o quesito sexo também passa por esse processo de mutação e ainda hoje, para muita gente, é um assunto tabu. E para colocar o assunto na roda, o videocast Chá de Canela convidou a jornalista Célia Pinho para tratar sobre o tema "Sexo maduro", a partir de suas experiências e percepções.

Célia Pinho é conhecida pelo seu jeito próprio e irreverente de fazer jornalismo. Além disso, desde de 2020, período da pandemia, ela passou a ser mais presente nas redes sociais, onde ganhou muitos seguidores. Nas redes, ela mostra um pouco do dia-a-dia de forma descontraída. O Chá de Canela resolveu convidar Célia Pinho para tratar sobre o tema “Sexo maduro”, que ainda é tabu para muita gente, mas a jornalista foi objetiva ao dizer que acompanhada das mudanças da vida, o sexo também amadurece.

"Amadurece, até porque com o passar do tempo a gente deixa de ser besta. Tem muitos casos de amigas que deixam de viver suas vidas por conta de relacionamentos, mas com o tempo a gente vai mudando e o sexo também”, destaca Pinho.

Para a jornalista, o que muda são as concepções de vida, pois ela acredita que as pessoas vão ser mais felizes quando começarem a parar de colocar a responsabilidade de felicidade em outra pessoa. "Nós temos que pensar na gente, a nossa felicidade não está no outro”, reforça.

Mas em se tratando de relacionamento, Célia Pinho sempre foi discreta, mas diz que já viveu muitos relacionamentos bons e marcantes. Inclusive, recordou de um relacionamento que teve com um técnico do Paysandu, há alguns anos. "Nós vivemos uma relação intensa, a gente saía para dançar, se divertia muito. Ele era um gostoso”, recorda Célia Pinho.

A relação começou durante uma cobertura jornalística, ela fez entrevista com o técnico e a partir disso eles tiveram uma relação de aproximadamente seis meses.

Mas além de amores, Célia fala da importância da independência financeira que a mulher debve ter, uma vez que a liberdade traz a verdadeira felicidade.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes