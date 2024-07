Tiffany Boo se prepara para primeiro Ep e festival LGBT+ que promete artista internacional, em Belém

Com insistência e resistência a arte drag vem se inserindo nos espaços e mostrando sua versatilidade. Nesta semana, o videocast Chá de Canela conversa com a artista Tiffany Boo, para falar do tema “Tecnodrag: a nova onda do tecnobrega”, e fala também do seu processo como artista, dos desafios e também das novidades de um novo festival LGBT+ que se aproxima. O episódio fica disponível nesta terça-feira (02), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

No momento, Tiffany está trabalhando na produção do seu primeiro EP, chamado Requenguela, que tem previsão de ser lançado no próximo mês de agosto. Pois também no início do primeiro semestre ela se prepara para participar da estreia de um grande festival LGBT+, que vai acontecer em Belém. Tiffany disse que não sabia se podia falar do assunto, mas adiantou que a programação promete atrações internacionais.

A relação da artista com o brega começa ainda na infância, ela tem recortes claros na mente da casa da avó, no bairro da Cremação, onde transitava pelos lugares e o fundo musical era quase que predominante o brega.

"Quando eu era criança eu lembro que eu me trancava no quarto, colocava toalha na cabeça, um salto e cantava as músicas da Joelma. Eu fazia isso escondida, pois era visto como errado. E quando eu estava na Cremação, essa relação com o brega sempre foi muito forte”, destaca a artista.

Em 2015. Tiffany começou a fazer teatro e deu início com a arte drag em sua vida. Em 2020, em meio a pandemia, uniu a arte drag com o brega. “É bom que fique claro que eu não dei início com esse movimento, já tinham outras artistas, mas eu resolvi retomar essa arte”, acrescenta Tiffany Boo.

A artista diz que por meio da Tiffany se sente forte, poderosa e consegue fazer coisas que só a performance lhe permite. “Eu como Wagner não faço nada do que a Tiffany faz e isso é muito importante, pois por meio dela me sinto grande”, destaca a artista.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes