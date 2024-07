De saída, Crystopher não aparece na lista de inscritos pelo Paysandu na Série B

Contratado para reforçar a equipe na Série B do Brasileirão, o meia Crystopher, de 25 anos, está de saída do Paysandu. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo a apuração da reportagem, o destino de Crystopher deve ser o futebol europeu. No entanto, ainda não há informações sobre qual será a nova equipe do jogador.

Por mais que a saída do meia ainda não tenha sido oficialmente divulgada pelo Paysandu, Crystopher não faz mais parte da lista de atletas bicolores inscritos para a disputa da Série B. A informação foi confirmada em consulta ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Meia Crystopher não está mais inscrito pelo Paysandu na Série B (Divulgação/ Site CBF)

Crystopher chegou ao Paysandu em abril deste ano como uma importante opção para o setor de meio-campo. Antes do Papão, o jogador defendia as cores do Boavista-RJ, mas teve maior destaque no ano passado. Em 2023, o atleta jogou a Série B pelo Criciúma, equipe que conquistou o acesso à Primeira Divisão ao final da temporada.

VEJA MAIS

No entanto, a passagem do jogador pelo Paysandu foi apagada. Com a camisa alviceleste, Crystopher atuou em apenas quatro partidas, nenhuma delas como titular, e ainda levou um cartão vermelho, no duelo contra o Amazonas-AM, fora de casa, pela sexta rodada.

Sem Crystopher, o Paysandu volta a jogar pela Segundona no sábado (20), às 18h, diante da Ponte Preta, pela 17ª rodada do torneio. A partida, que será disputada no estádio da Curuzu, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.