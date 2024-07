Atacante do Paysandu comemora título da Argentina na Copa América

A Argentina foi a grande campeã da Copa América. Com a vitória por 1 a 0 em cima da Colômbia, a seleção de Lionel Messi conquistou segundo título seguido. E quem celebrou a conquista aqui foi o recém-contratado do Paysandu, Benjamín Borasi, que é argentino.

Por meio das redes sociais, o atacante bicolor comemorou o bicampeonato da seleção do seu país. "Gratidão eterna, Seleção", escreveu o jogador bicolor.

A Argentina venceu a partida contra a Colômbia por 1 a 0, com gol de Martínez, na prorrogação. A fina da Copa América foi marcada pelo choro de Messi, que saiu lesionado, e por uma grande confusão na entrada de torcedores no estádio Hard Rock Stadium. O duelo foi atrasado por mais de 1h por conta de problemas na organização.

Atacante celebrou a conquista da seleção do seu país (Reprodução / Instagram)

Benjamín Borasi foi anunciado pelo Papão na última terça-feira (9) para reforçar o time no restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante tem 26 anos e chega para atuar ao lado de outros dois estrangeiros no Paysandu: o venezuelano Esli Garcia e o meia-atacante equatoriano Cazares.