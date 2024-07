Quem tem mais Copa América? Veja as seleções que venceram e a campeã em títulos

A Argentina se sagrou campeã da Copa América na madrugada deste domingo, ao derrotar a Colômbia na decisão da competição. Com o título, a seleção argentina chega a 16 troféus conquistados, superando o Uruguai, e se tornando a equipe que mais vezes se sagrou campeã do torneio.

O Brasil, que deixou o torneio de forma precoce ao ser eliminado da fase de quartas de final para o Uruguai, permanece com seus nove títulos - o último destes conquistado em 2019.

A Copa América teve sua primeira edição disputada em 1916. Na ocasião, a Argentina organizou um torneio em comemoração ao centenário de sua independência. Chile, Uruguai e Brasil foram convidados para a competição, que recebeu o nome de Campeonato Sul-Americano de Futebol. O título uruguaio e o sucesso da competição fizeram com que, no ano seguinte, fosse formada a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O primeiro título brasileiro veio em 1919, em competição sediada no País. A competição permaneceu com o nome de Campeonato Sul-Americano de Futebol até 1975, quando recebeu o título de Copa América, que permanece até os dias de hoje.

Desde 1993, o torneio permanece com um formato base de 12 equipes: os dez países membros da Conmebol, além de dois convidados - geralmente da América do Norte ou Ásia - para integrar a disputa. Em 2016 e 2024, quando a Copa América foi sediada nos Estados Unidos, a disputa contou com 16 seleções, sendo seis destas convidadas.

Das seleções sul-americanas, apenas Venezuela e Equador nunca se sagraram campeãs do torneio.

Confira a lista dos campeões da Copa América

Argentina - 15 títulos (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993 e 2021) Uruguai - 15 títulos (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011) Brasil - 9 títulos (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019) Paraguai - 2 títulos (1953 e 1979) Chile - 2 títulos (2015 e 2016) Peru - 2 títulos (1939 e 1975) Colômbia - 1 título (2001) Bolívia - 1 título (1963).