Em jogo histórico nos Estados Unidos, Argentina bate a Colômbia e leva o 16º título da Copa América

A final da Copa América de 2024 enttrou para a história: confusão dentro e fora do estádio, apresentação luxuosa da cantora Shakira, arbitragem brasileira e 90 minutos de muita emoção, além da decisão do título na prorrogação, coroando o brilhantismo da seleção da Argentina, que venceu a Colômbia por 1 a 0, gol marcado por Lautaro Martínez, garantindo a 16ª conquista em sua história. O Hard Rock Stadium, em Miami, ficou pequeno para a multidão que tomou as arquibancadas na decisão de mais um torneio continental.

1º Tempo

Os primeiros 45 minutos da final da Copa América 2024 foram de alternâncias. A Argentina foi quem deu o primeiro golpe, criando boa chance com Julián Álvarez ainda antes do primeiro minuto completo, após jogada iniciada com Messi, lançando Montiel em profundidade. Este cruzou de primeira e Julián Álvarez tentou a finalização de chapa e mandou para fora.

Aos poucos, a Colômbia conseguiu se encaixar e criou boas oportunidades, principalmente com a dobradinha James Rodriguez e Santiago Arias pelo lado direito. Aos seis minutos, James faz lançamento longo para Santiago Arias na ponta direita. O lateral ajeita de cabeça para Córdoba na entrada da área. O centroavante dominou e carimbou a trave, para o desespero dos colombianos.

Assim, o primeiro tempo foi se desenhando em alternância de oportunidades. Messi também teve a sua oportunidade de marcar, aos 19. O craque iniciou jogada pelo meio, abriu com Di Maria pela esquerda que cruzou de volta para o companheiro na entrada da área. O camisa 10 pegou de primeira, a bola amorteceu em Álvarez e ficou nas mãos de Vargas.

2º Tempo

No retorno do intervalo, a Argentina tomou um sufoco, logo aos dois minutos. James Rodríguez levantou bola no lado esquerdo da área, Córdoba ajeitou para trás de cabeça e Santiago Arias finalizou com a direita. A bola saiu rasteira rente a trave pela linha de fundo. A Colômbia continuou ligeiramente melhor. Aos nove, James cobrou o escanteio na segunda trave, Cuesta ajeitou de cabeça para dentro e Sanchez cabeceou por cima do gol.

A situação da Argentina ficou ainda mais delicada quando Messi escorregou no gramado e fez sinal de quem estaria sentindo a coxa. Após atendimento rápido, o ídolo foi substituído por Nicolás González, isso aos 20 minutos de jogo. Ao deixar o gramado, Messi não conteve as lágrimas e chorou bastante ao deixar a final da Copa América com dores na coxa direita.

Com o equilíbrio dando as cartas no jogo, qualquer detalhe seria importante e a Argentina, por muito pouco, não abriu o placar aos 30, em bela jogada iniciada com Enzo Fernandez. Ele lançou Tagliafico, que rolou para Nico Gonzalez chegando de trás. O camisa 15, de carrinho, tocou para a rede. Imediatamente o auxiliar da arbitragem marcou o impedimento do lateral-esquerdo.

Enquanto o jogo caminhava para o fim, as duas seleções passaram a medir a força para evitar exposição desnecessária. Assim, a tensão passou a dominar os jogadores e a torcida. A Argentina, por sua vez, arriscou mais e passou a atacar nas bolas aéreas, contando sobretudo com Di Maria, que virou a referência do time com a saída de Messi, mas sem efetividade, a partida terminou em 0 a 0 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Visivelmente cansados, os dois times usaram o resto da força para tentar o gol. Quase a Argentina marcou, logo aos dois minutos. Di Maria lançou De Paul na linha de fundo, o meia cruzou rasteiro para dentro da área e Nico Gonzalez chutou rasteiro para grande defesa de Vargas. A Argentina chegou novamente com Tagliafico, aos 9, mas o cabeceio do lateral ficou, novamente, nas mãos de Vargas. O último lance de perigo do primeiro tempo foi com Jhon Arias, que chutou da entrada da área para a defesa de Emiliano Martínez.

Na etapa derradeira, o jogo permaneceu lá e cá, com a Colômbia atacando e a Argentina respodendo, mas coube aos Hermanos usaram a carta na manga para chegar ao título. Aos 6 minutos, Castaño foi desarmado por Paredes, tocando no meio para Lo Celso. O camisa 16 deu de primeira para Lautaro Martínez, tendo ele o trabalho de chapar cruzado para abrir o placar. Restando quase nada de tempo, coube ao árbitro Raphael Claus encerrar a partida e decretar o título da Copa América para a Argentina.