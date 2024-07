Com vitória sobre o Ceará-CE, Paysandu completa um ano sem perder na Curuzu; veja números

O Paysandu venceu o Ceará-CE na última sexta-feira (12) e deixou ainda mais robustos os positivos números obtidos em partidas no estádio da Curuzu. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão não é derrotado no Vovô da Cidade há mais de um ano. A última vez que isso ocorreu, inclusive, foi na primeira partida de Hélio dos Anjos nesta terceira passagem pelo clube.

O jogo que marcou a última derrota do Papão na Curuzu foi contra o Brusque-SC, pela 11ª rodada da Série C, no dia 1º de julho. Naquela ocasião, o Papão perdeu por 2 a 0, em partida que irritou bastante o técnico Hélio dos Anjos, estreante naquela ocasião. Na entrevista coletiva que sucedeu à partida, o treinador expôs as deficiências físicas da equipe.

"No primeiro tempo contra o Brusque, apenas dois jogadores meus correram mais de 5 km. Nos meus times, de 8 a 9 jogadores costumam fazer essa métrica. Eu prefiro sair daqui com terra arrasada, com jogador sem conseguir tirar férias de tão cansado, do que fazer isso daqui uma colônia de férias. A deficiência física desse elenco é clara", disse o treinador na ocasião.

No entanto, aquela partida marcou uma virada de chave do Papão no torneio. A partir disso, o Papão engatou uma arrancada na tabela, que terminaria com o acesso à Série B ao final da temporada. A Curuzu, inclusive, foi personagem importante nesse processo.

Desde então, o Paysandu disputou 17 jogos no Vovô da cidade, válidos pela Série C, Parazão, Copa Verde e Série B. Neste período, o clube obteve 12 vitórias e cinco empates, o que representa um aproveitamento de 80,6%.

A próxima partida do Paysandu na Série B, inclusive, será na Curuzu. No sábado (20), o Papão encara a Ponte Preta-SP, às 18h, em jogo válido pela 16ª rodada do torneio. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.