Com golaço de fora da área e 'lei do ex', Paysandu vence Ceará na Curuzu

Em duelos de forças do futebol Norte e Nordeste na Curuzu, o Paysandu levou a melhor em cima do Ceará em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nicolas abriu o placar com 2 minutos de jogo, Rafael Ramos empatou a partida com um golaço de fora da área e Val Soares saiu do banco de reservas para dar a vitória bicolor aos 41 minutos do segundo tempo, com um chutaço de longe.

A vitória do Paysandu coloca o time momentaneamente na 12ª colocação da classificação da Série B, com 20 pontos conquistados e a frente do próprio Ceará, com 19 pontos.

Hélio dos Anjos promoveu quatro mudanças no time titular, em relação ao time que empatou com o Coritiba fora de casa. Cazares, o novo camisa 10 bicolor, estreiou entre os 11 iniciais; João Vieira e Edilson retornaram ao time após ficarem de fora do último jogo; Carlão entrou no lugar do zagueiro Quintana.

Primeiro tempo

O Paysandu teve um começo de partida dos sonhos na Curuzu. Edilson achou o meia Cazares nas costas da defesa do Ceará e o camisa 10 cruzou para o atacante Nicolas abrir o placar. O árbitro de vídeo precisou ser acionado para validar o gol e confirmar a posição legal do equatoriano. A “lei do ex” prevaleceu contra os cearenses e Nicolas marcou o 20º gol em 2024, atingindo a melhor marca em um ano com a camisa bicolor.

O gol serviu de embalo para os bicolores dominarem os primeiros minutos da partida, mas foi o Ceará quem controlou boa parte do primeiro tempo. O Vozão conseguiu ter boas escapadas no ataque, principalmente pelo lado direito bicolor, com o atacante Erick Pulga.

O empate do Vozão veio aos 36 minutos do primeiro tempo. A jogada nasce de uma jogada de escanteio, a bola chega até o lateral-direito Rafael Ramos e o jogador manda uma bomba para o fundo das redes do Paysandu, sem chances de defesa para Diogo Silva. O gol premiou o bom momento dos visitantes dentro do jogo.

Na reta final do primeiro tempo, o Paysandu reagiu no jogo e foi para os vestiários ligeiramente melhor na partida. Em jogadas de bola parada com Cazares, os bicolores chegaram com perigo ao menos duas vezes. A melhor chance foi com Esli Garcia, que finalizou na trave.

Ssegundo tempo

As duas equipes voltaram sem substituições no intervalo, e quem voltou melhor para a segunda etapa foi o Ceará. Logo nos primeiros minutos o Vozão teve boa chegada com Aylon, que chutou de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro Diogo Silva. Aos 13 minutos do segundo tempo, Aylon também conseguiu finalizar pelo alto e dificultou muito a jornada da defesa bicolor nos primeiros 15 minutos de segundo tempo.

O Paysandu até conseguiu recuperar o domínio da partida em termos de posse de bola, mas esbarrou nas dificuldades recorrentes dos jogos em casa, quando não consegue transformar esse domínio em chances de gol. Quando o Ceará retomava a bola, exigiu boas defesas do goleiro bicolor, que foi um dos destaques da partida.

Guilherme dos Anjos promoveu a estreia do novo contratado Paulinho Boia, que entrou no lugar do apagado Esli Garcia. Além do novo atacante, Edinho, Michel Macedo, Netinho e Val Soares entraram no decorrer da segunda etapa.

As trocas renovaram o fôlego do setor ofensivo e ganhou um Netinho muito perigoso nas bolas paradas. Além da bola parada, tinha mais poder de fogo em finalizações de fora da área. Porém, até a reta final do jogo, o Ceará era o melhor time na partida.

Já que o Paysandu estava com muita dificuldade de construir jogadas com bola rolando, o caminho para chegar na vitória foi nas finalizações de longa distância. Aos 41 minutos do segundo tempo, Val Soares mandou uma pancada no ângulo, sem nenhuma chance para o goleiro Richard, do Ceará. O gol lembrou muito o último marcado pelo jogador, contra o América-MG.

A vitória do Paysandu por 2 a 1 veio em um jogo que o time não jogou bem em boa parte dos 90 minutos, porém resolveu com as individualidades do elenco e também o banco de reservas.

Classificação e próximo jogo

Com mais três pontos, o Paysandu sobe para a 12ª colocação da classificação da Série B. Até o fim da rodada, os bicolores podem perder no máximo uma posição, em caso de vitória da Chapecoense em cima do Brusque. A próxima partida do Paysandu é contra a Ponte Preta, marcada para o dia 19 de julho (sábado), na Curuzu.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Curuzu

Data: 12/07/2024

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Auxiliares: Fernanda Kruger (FIFA/MT) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Gols: Nicolas 2’/1T e Val Soares 41’/2T (Paysandu); Rafael Ramos 36’/1T (Ceará)

Cartões amarelos: Jean Dias (Paysandu); Saulo Mineiro, Erick Pulga, Jean Irmer (Ceará)

Cartão vermelho: Recalde (Ceará)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson (Michel Macedo), Carlão, Lucas Maia e Kevyn; Leandro Vilela (Val Soares), João Vieira, Cazares (Netinho); Esli Garcia (Paulinho Boia), Jean Dias (Edinho) e Nicolas. Auxiliar: Guilherme dos Anjos.

Ceará: Richard; Jean Irmer (Recalde), Ramon, Matheus Felipe; Rafael Ramos, De Lucca, Lucas Mugni (Richardson), Matheus Bahia (Paulo Victor); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Barceló). Técnico: Léo Condé.