Mesmo invicto em casa, Paysandu é o terceiro pior mandante da Série B; entenda

Prestes a disputar mais uma partida em casa, no Estádio da Curuzu, o Paysandu não tem bons números como mandante na Série B, nesta temporada. Mesmo invicto em casa, o time bicolor só obteve uma vitória dos seis jogos que disputou em Belém, as outras cinco partidas terminaram em empates.

Com isso, o Papão acumula um aproveitamento de 44% como mandante. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe bicolor é o terceiro pior mandante da Série B do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Guarani e Chapecoense.

O rival e visitante da partida, Ceará-CE, também não tem um bom desempenho fora de casa. Em seis jogos, o Vozão venceu apenas uma vez, empatou uma, e foi derrotado em quatro partidas, contabilizando apenas 22% de aproveitamento fora de casa.

Paysandu e Ceará se enfrentam a partir das 21h30, nesta sexta-feira (12/7), no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.