Em retrospecto, Paysandu e Ceará-CE mantêm igualdade em confrontos diretos; veja

O Paysandu encara mais um embate na Série B, desta vez buscando uma vitória em casa, no Estádio da Curuzu, diante do Ceará-CE, nesta sexta-feira (12/7). Em um retrospecto, em jogos desde 2010, Papão e o Vozão se encontram empatados em números nos confrontos diretos. Os dados foram obtidos em um levantamento realizado pela equipe de esportes de O Liberal.

De acordo com a análise, Paysandu e Ceará-CE, se enfrentaram oito vezes nos últimos 11 anos. Nos jogos, as duas equipes estão em “pé” de igualdade, isso porque ao todo foram três vitórias do Papão, três do rival Alvinegro, e dois empates.

O último embate entre as equipes foi no dia 14 de novembro de 2017, em partida também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Vozão levou a melhor, vencendo a equipe bicolor por 2 a 0.

Veja os números dos últimos embates entre Paysandu e Ceará:

Série B (28/05/2013) - Paysandu 0 x 1 Ceará

Série B (10/09/2013) - Paysandu 2 x 1 Ceará

Série B (23/05/2015) - Paysandu 2 x 1 Ceará

Série B (01/09/2015) - Paysandu 0 x 0 Ceará

Série B (14/05/2016) - Paysandu 2 x 2 Ceará

Série B (20/08/2016) - Paysandu 2 x 0 Ceará

Série B (28/07/2017) - Paysandu 1 x 2 Ceará

Série B (14/11/2017) - Paysandu 0 x 2 Ceará

Total de jogos: 8

Vitórias do Paysandu: 3

Vitórias do Ceará: 3

Empate: 2

Situação atual

Atualmente o Papão e o Ceará vivem situações de altos e baixos na Segundona. A equipe bicolor está na 15ª posição da tabela, com 17 pontos, e quer a vitória em casa para garantir o afastamento da zona de rebaixamento. Enquanto o Vozão está na 11ª posição, com 19 pontos, mas chega para a partida após uma derrota.