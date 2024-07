Tá no BID! Paysandu regulariza dois contratados e jogadores podem estrear contra o Ceará-CE; veja

O Paysandu já poderá contar com dois dos novos contratados para a partida contra o Ceará-CE, na próxima sexta-feira (12/7), em casa, no Estádio da Curuzu. O atacante Paulinho Bóia e o lateral-esquerdo Keffel Alvim já estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos após terem seus nomes oficializados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Os jogadores aparecem como contratos definitivos do Paysandu e estarão reforçando a equipe bicolor pelo restante da Série B. Além de Bóia e Keffel, os também recém-contratados Juan Cazares e Benjamín Borasi ainda esperam ter seus nomes oficializados no BID para poderem entrar em campo com a camisa bicolor.

(Reprodução / BID / CBF) (Reprodução / BID / CBF)

VEJA MAIS

Anunciado no início do mês de junho, o atacante Paulinho Bóia, de 25 anos, chega ao Paysandu com uma larga experiência no São Paulo, principal clube por onde passou. Ele teve que esperar quase um mês, desde que chegou a Belém, para poder ter a chance de estrear com o Bicola.

Já o lateral-esquerdo Keffel Alvim, de 24 anos, estava atuando no Torreense, de Portugal. Ele chega para suprir a demanda do técnico Hélio dos Anjos, que pedia por mais laterais na equipe. O jogador desembarcou em Belém na última semana e já está treinando com o restante do elenco bicolor.

Os jogadores têm a chance de estrar diante do Ceará-CE, no Estádio da Curuzu, nesta sexta-feira (12/7), a partir das 21h30. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.