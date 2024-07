Guardiã: Paysandu apresenta terceiro uniforme da temporada 2024

O Paysandu revelou, nesta quarta-feira (10), o terceiro uniforme que será usado pela equipe na temporada 2024, chamado "Guardiã". Desenvolvida pela marca própria do clube, a Lobo, a camisa verde celebra a ligação do Paysandu com a Amazônia e seu povo.

O lançamento destacou a conexão do clube e sua torcida com a proteção dos maiores tesouros do planeta, incluindo o futebol da Amazônia.

VEJA MAIS

“Essa camisa é especial também pelo momento que vivemos no Pará e em Belém, que ano que vem vai receber a COP 30, um evento de grandes proporções que vai discutir questões climáticas. E o Paysandu, com toda a sua representatividade, mantém seu posicionamento em prol da defesa e proteção do meio ambiente. A camisa, além de muito bonita, evidencia as cores da nossa região, que hoje está no centro das atenções e das grandes discussões sobre clima no mundo”, afirmou o presidente Mauricio Ettinger.

Terceiro uniforme Paysandu 2024

A cor verde do uniforme resulta da mistura do tradicional azul-celeste com o verde das florestas. A tonalidade também remete ao tetracampeonato da Copa Verde, recentemente conquistado pelo clube. O tecido jacquard dry é usado na produção da camisa, que possui escudo e a marca Lobo bordados no peito. Um patch especial com a frase "Amazônia em uma Payxão" adorna a nuca, fruto de um concurso entre os sócios-torcedores, vencido por Angelo Salzer.

A nova camisa está disponível em diversos tamanhos nas nove Lojas Lobo da Grande Belém e em Castanhal, além do site oficial da marca Lobo.