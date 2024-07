Apresentado no Paysandu, Cazares esquece casos de indisciplina e foca no acesso: ‘Meu objetivo’

Ele chegou! Anunciado pelo Paysandu como uma das maiores contratações do futebol paraense desta década, o meia Juan Cazares foi apresentado à imprensa no final da tarde desta quarta-feira (10), na Curuzu. Na primeira conversa com os jornalistas, o jogador não deu espaço para que os antigos casos de indisciplina viessem à tona. Desde o início, o equatoriano disse que está concentrado no trabalho feito no Papão, e que busca voltar a ter "alegria" jogando futebol.

"Eu me cobro demais. Quando não jogo bem, ou erro um passe, eu me cobro. Para mim é importante estar bem. Não quero carregar esse rótulo de grande contratação. Quero mostrar para os torcedores o que posso fazer dentro de campo. Meu foco é estar pronto para ajudar e ajudar o time o máximo possível", disse. O meia ainda complementou:

"Tenho amigos que dizem que quando eu estou feliz não tem pra ninguém. Continuo me ambientando no clube, procurando ser feliz no dia a dia. Assim que encontrar a minha alegria, vocês vão ver o verdadeiro Cazares", explicou.

Maurício Ettinger apresenta Cazares com a camisa 10 do Paysandu (Márcio Melo/Paysandu)

Cazares chegou no Paysandu após passagem frustrada no Santos-SP. Contratado pelo Peixe no início da temporada, o meia não se firmou na equipe de Fábio Carille e foi dispensado em junho. Questionado sobre a saída do Time da Vila, o meia disse que essas mudanças "pertencem ao futebol", além de avaliar tecnicamente a Série B.

"A saída do Santos foi natural. Se eu não tô jogando, e quero jogar, a saída tente a acontecer. Eu me sinto bem fisicamente e espero que já possa ser relacionado para o próximo jogo. A primeira vez que disputei a Série B foi no Santos, mas foram poucos jogos. Aqui espero jogar mais, mas já entendi que o campeonato é bem pegado. Como a gente gosta de ter a bola, vamos jogar com ela nos pés e começar a ganhar mais partidas", falou.

Falta cair no BID

Cazares treina com o Paysandu e pode estrear contra o Ceará (Matheus Vieira/Paysandu)

Por mais que já esteja treinando no Paysandu desde a última sexta (5), Cazares ainda não é certeza na equipe do Papão que vai entrar em campo na próxima rodada da Série B, diante do Ceará-CE, na Curuzu. O motivo: o jogador ainda não foi regularizado na CBF. Das contratações mais recentes, apenas o lateral-esquerdo Keffel e o atacante Paulinho Bóia tiveram nomes publicados no BID.

Apesar dos entraves burocráticos, Cazares disse que está bem fisicamente e espera estar entre os relacionados para o duelo contra o Vovô. O jogador, inclusive, usará a camisa 10, número utilizado por Vinícius Leite, que deixou o clube nesta semana.

"Eu gosto da 10, mas já vesti outros números. O mais importante, no entanto, é mostrar o que posso dentro de campo. Tô à disposição do treinador, focado, e querendo entrar em campo já na sexta. Estamos torcendo para que a documentação esteja pronta amanhã e na sexta eu possa jogar", disse.

Paysandu e Ceará-CE jogam nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Curuzu, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com, e ao vivo na Rádio Liberal.