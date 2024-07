Na mira do Paysandu, Cazares tem carreira recheada de polêmicas extracampo e foi aposta do Santos

O Paysandu está em negociações para contratar o meia-atacante equatoriano Juan Cazares, segundo confirmação do presidente do clube, Maurício Ettinger. Se o acordo for concretizado, o time paraense ganhará um reforço significativo para o setor de criação de jogadas. No entanto, o clube terá que lidar com os problemas extracampo que têm marcado a carreira do jogador.

Cazares iniciou sua trajetória no Brasil em 2016, quando foi contratado pelo Atlético-MG após boas temporadas no Banfield, da Argentina. No Galo, viveu o auge de sua carreira, disputando 202 jogos e marcando 42 gols. No entanto, foi também nesse período que começaram as polêmicas envolvendo o jogador.

VEJA MAIS

Em 2016, Cazares foi protagonista de dois episódios que desagradaram à torcida do Atlético-MG. Durante uma partida do Brasileirão contra o Santa Cruz-PE, o jogador revidou uma falta com um soco na nuca do adversário, sendo expulso e suspenso por quatro jogos pelo STJD. Além disso, ele se ausentou sem justificativa após ser convocado para a seleção do Equador, gerando mais controvérsia.

Em 2019, Cazares foi acusado de estupro e agressão a duas mulheres durante uma festa em sua casa, mas foi liberado após prestar depoimento à polícia. Em 2020, foi flagrado participando de uma "pelada" durante o isolamento da pandemia de Covid-19 e acusado de promover festas em casa, resultando em uma multa de R$ 130 mil.

No mesmo ano, quando estava indo para o treino no Atlético-MG, Cazares teve a habilitação apreendida por excesso de pontuação na carteira. O jogador alvinegro teve de fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir.

Aposta

No início deste ano, Cazares foi contratado pelo Santos, com um salário de R$ 50 mil mensais, valor baixo para os padrões da Série B do Brasileirão. O clube apostou que o jogador estava com a "cabeça boa" após as polêmicas, com a possibilidade de reajuste salarial baseado em bom comportamento. No entanto, a aposta não deu certo: Cazares disputou apenas 14 jogos, marcando um gol, antes de ser dispensado no mês passado.