Nicolas reencontra o Ceará-CE após saída conturbada e críticas ao ex-clube; entenda

Em mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu encara o Ceará-CE, na próxima sexta-feira (12/7), em casa, no Estádio da Curuzu. Principal jogador do time, o atacante Nicolas se prepara para reencontrar o ex-clube após a saída conturbada da equipe cearense.

No retorno à equipe bicolor no início da temporada, Nicolas passou por impasses na rescisão contratual com o Ceará, onde atuou em 2023, por não querer renunciar a direitos adquiridos, ao mesmo tempo, desejava encerrar o vínculo o mais rápido possível. Nas primeiras entrevistas após a volta ao Papão, o atacante não poupou críticas ao Vozão Alencarino, chegando a chamar o clube de “desorganizado” e “sem convicção”.

“Era muita troca e muita mudança. Muita instabilidade da direção, por parte das comissões e por parte da torcida. Nem ela sabia o que queria”, disse em entrevista à Band na época.

Em outra entrevista, desta vez ao Blog do Kemps, em janeiro, Nicolas afirmou também que viveu um momento muito ruim no Ceará e fez mais críticas ao clube alvinegro. “Não conseguimos desempenhar o trabalho. Oscilamos demais por falta de convicção. Nós nos apontávamos como favoritos, mas nos bastidores, em uma reunião, a gente falou 'vamos parar de falar isso, olha o lugar da tabela, sem dúvidas não somos o melhor elenco'. Pode ser no papel, mas coletivamente não chega perto de ser melhor. Temos que brigar por outra coisa e ser realista”, afirmou.

VEJA MAIS

Esta é a primeira vez que o atacante reencontra o Ceará após o desenlace. A expectativa é que, como um dos destaques do time, o jogador brilhe na partida em casa diante do agora rival na Segundona. No último jogo do Papão, Nicolas foi o responsável por marcar o gol que garantiu o empate da equipe com o Coritiba-PR, por 1 a 1.

Atualmente, o jogador vive um dos melhores momentos no Paysandu, tendo igualado seus números ao da última temporada em que esteve no Bicola, em 2020. Ao todo já foram 19 gols e quatro assistências, em 34 jogos este ano.

A partida entre Paysandu e Ceará rola nos gramados da Curuzu a partir das 21h30 de sexta-feira. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.