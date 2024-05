VÍDEO: Atacante Nicolas, do Paysandu, critica o Ceará: 'Desorganizado e sem convicção'

O artilheiro Nicolas, do Paysandu, principal goleador da equipe bicolor na temporada 2024, não aliviou a situação do seu ex-clube, o Ceará-CE, equipe que será adversária do Papão na Série B. Nicolas chamou o clube de “desorganizado” e “sem convicção”.

Nicolas teve uma passagem sem brilho pelo Vovô Alencarino 2023, após transferência do Goiás-GO. O atacante disse em entrevista ao Blog do Kemps, que viveu um momento muito ruim no Ceará e criticou o clube alvinegro.

“Não conseguimos desempenhar o trabalho. Oscilamos demais por falta de convicção. Nós nos apontávamos como favoritos, mas nos bastidores, em uma reunião, a gente falou 'vamos parar de falar isso, olha o lugar da tabela, sem dúvidas não somos o melhor elenco'. Pode ser no papel, mas coletivamente não chega perto de ser melhor. Temos que brigar por outra coisa e ser realista”, disse.

O jogador de 34 anos e que possui status de ídolo no Paysandu, comentou sobre seu retorno ao Papão. Para Nicolas, voltar a Belém era necessário, para apagar o período em que esteve no Ceará, clube que o denominou de “desorganizado”.

“Precisava voltar [ao Paysandu]. A passagem pelo Ceará me incomodou muito. Eu vinha em uma batida muito boa [no Goiás] e cheguei em um clube desorganizado. E aí você fica duvidando de você. Precisava de um lugar em que me sentisse em casa e as coisas pudessem acontecer de maneira mais clara”, falou.

Nicolas atuando com a camisa do Ceará (Felipe Santos/CearaSC.com)

Coma camisa do Ceará, Nicolas esteve em campo em 31 partidas e marcando apenas três vezes. Na atual temporada Nicolas segue na ponta da artilharia do clube paraense. O atacante marcou 13 gols em 22 jogos, além de ter dado duas assistências. O gaúcho Nicolas está na sua quarta temporada vestindo a camisa do Papão e com o manto alviceleste já balançou as redes 55 vezes nesse período.