Paysandu divulga bastidores da final do Parazão e artilheiro ressalta: ‘tensão do maior do norte’

O Paysandu empatou com o Remo em 1 a 1 no último domingo (14) e conquistou o 50º título paraense da história do clube. Passada a festa da conquista, nesta quinta-feira (18) o Papão divulgou imagens dos bastidores do título alviceleste diante do maior rival. Nos vestiários, momentos antes da entrada em campo, três personagens chamaram a responsabilidade na hora de motivar a equipe: o atacante Nicolas, o meia Robinho e o técnico Hélio dos Anjos.

"Hoje é dia de atenção, gente. Dia de orientar, de cobrar e ser cobrado. Isso aqui é tensão mesmo, porque isso aqui é Paysandu. É o maior campeão da região, o maior time do Norte. Então, temos que fazer por onde. Vamos honrar ainda mais essa torcida. Só é lembrado quem ganha, quem levanta o troféu, e vamos fazer isso hoje", disse Nicolas, no momento em que os jogadores estavam fazendo os últimos aquecimentos antes da preleção.

Já na conversa com os jogadores, Hélio dos Anjos foi mais enfático. Ele fez questão de ressaltar o equilíbrio necessário entre razão e emoção na hora de uma final de campeonato.

"Cada atleta joga poucas decisões na vida, então temos que entender que o jogo de hoje não é qualquer coisa. Uma decisão não se perde, se ganha. É um jogo de muito coração. A razão é pra não perder a cabeça com o adversário, o coração é pra se envolver, se dedicar a cada lance. Não deixem de acreditar dentro de campo", destacou o treinador.

Após a fala de Hélio, quem tomou a palavra foi Robinho, capitão da equipe. Ele, que tem rodagem em gigantes do futebol brasileiro, falou sobre as dificuldades enfrentadas até chegar à final do Parazão

"Eu não me apresentei aqui dia 14 de dezembro pra ser vice-campeão. Eu não passei Natal e Ano Novo longe da minha esposa e dos meus filhos pra ser vice-campeão. Eu vim pro Paysandu pra esse dia, pra ser campeão", disse Robinho.

Parazão

O empate em 1 a 1 com o Remo foi o suficiente para o Paysandu ser campeão paraense. Após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Papão deixou a missão ainda mais confortável após abrir o placar na partida de volta com Nicolas. Ronald ainda igualou o marcador para o adversário, mas não impediu a festa alviceleste.