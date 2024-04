Na semana de estreia na Série B, meia do Paysandu ganha novo contrato e alteração de salário

A Série B vai começar para o Paysandu e o clube bicolor realizou renovação de um novo vínculo com o meia Robinho, capitão do título número 50 do Papão no último final de semana. O jogador também teve alteração salarial feita pela diretoria bicolor.

Robinho, de 36 anos, está na sua segunda temporada à frente do Paysandu. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Nele consta que o atleta ganhou um novo tempo de contrato com o Paysandu nesta temporada e teve aumento salarial.

O meia acumula passagens por vários clubes do país, entre eles o Santo-SP, adversário do Paysandu na estreia da Série B, no próximo sábado (20), o Avaí-SC e o Coritiba-PR, equipes que também serão adversárias do Papão no Brasileiro, além de Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG e Grêmio-RS. No currículo do atleta, contam o título de uma Copa Libertadores além de três Copas do Brasil.

Robinho está na sua segunda temporada no clube paraense (Reprodução / BID - CBF)

No Paysandu, Robinho foi um dos destaques da equipe que conquistou o acesso à Série B, no ano passado. Em 2024 o meia fez 14 partidas, sendo nove delas como titular, no time comandando pelo técnico Hélio dos Anjos. O meio-campista foi o responsável por levantar a taça do Campeonato Paraense no último domingo (14), no Mangueirão. A permanência de Robinho para a atual temporada teve o apoio da diretoria e chancela do técnico Hélio dos Anjos.