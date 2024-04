VÍDEO: Atacante do Remo responde provocação da torcida do Paysandu na saída do Re-Pa

O último clássico Re-Pa terminou com o Paysandu conquistando o 50º título do Campeonato Paraense. Enquanto os jogadores bicolores eram só festa, os azulinos amargaram mais um revés para o maior rival. Na saída do gramado, torcedores do Papão provocaram atletas do Leão Azul e o atacante Pedro Vitor respondeu os adversários.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o jogador aparece saindo de campo com os outros atletas. Contudo, antes de deixar completamente o gramado, o atacante discretamente faz um gesto para a torcida bicolor, que provocava os rivais.

No jogo, o Paysandu empatou com o Remo em 1 a 1 e garantiu mais um título do Parazão. O clube já havia vencido a jogo de ida por 2 a 0. Além do estadual, o Papão também eliminou o Leão na semifinal da Copa Verde nos pênaltis na última quarta-feira (10), no Mangueirão.