Com presença de ex-jogadores, palestra de Zico em Belém fala sobre empreendedorismo no futebol

Ex-jogadores, dirigentes e outras personalidades do esporte paraense estiveram na noite desta segunda-feira (29) no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, para ver Zico, ídolo do Flamengo e ícone do futebol brasileiro. Em Belém, ele ministrou a palestra "Uma trajetória de sucesso com liderança de alta performance", na qual falou sobre gestão e empreendedorismo no esporte.

Na abertura do evento, Zico relembrou as relações que tem com a capital paraense e citou a escola Zico 10, voltada para a formação de crianças no futebol. Segundo ele, a unidade de Belém era a que mais tinha alunos matriculados em todo o Brasil.

Zico exaltou Belém durante a palestra no Maria Sylvia Nunes (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

"Belém é um local ímpar. Fiquei muito feliz em ser recebido com a tradicional chuva da tarde, que eu tinha saudades. Tive várias vezes aqui, muito pela escola de futebol Zico 10, que teve em Belém a unidade com mais alunos matriculados no Brasil: 4 mil. Tivemos 60 mil crianças no Brasil todo fazendo futebol e sabemos que isso é fundamental, porque o futebol é uma importante ferramenta de transformação social", destacou.

Há, inclusive, a possibilidade de Zico voltar ao estado em breve. Segundo a organização do evento, outras palestras como a que ocorreu no teatro Maria Sylvia Nunes estão em negociação. Os próximos destinos são municípios do interior do Pará e o estado do Amapá.

Prestígio

Palestra de Zico reuniu centenas de pessoas em Belém (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Vários ex-atletas estiveram no teatro para acompanhar a palestra de Zico. Um deles, inclusive, jogou ao lado do Galinho de Quintino: Vandick Lima, atual diretor do Paysandu. O dirigente esteve no elenco do Flamengo campeão da Copa União em 1987.

"Zico é uma história de sucesso, de um garoto que saiu de Quintino, teve que se fortalecer, porque talento ele já tinha. Ele sempre superou adversidades, tanto que já teve contusões sérias na carreira. Na minha opinião, Zico é o maior jogador brasileiro de todos os tempos, porque Pelé não conta. Sempre que tiver a oportunidade de assistir ele, estarei presente. Tenho certeza que após o evento vou sair com um grau de conhecimento bem maior", disse.

Quem defendeu as cores do Flamengo, mas não teve a oportunidade de atuar ao lado de Zico, foi o ex-atacante Roma, hoje presidente do Santa Rosa. Ele conta, inclusive, que tem no eterno camisa 10 da Gávea o grande ídolo da carreira.

"Não joguei com o Zico, mas como bom Flamenguista vi ele jogando e, claro, o tenho como ídolo. Arrisco dizer que todo brasileiro que gosta de futebol tem ele como ídolo! Conheci o Zico no Rio quando jogava no Flamengo, um cara bem-humorado e alto astral, sempre cheio de histórias. Encontrei ele aqui em Belém, hoje cedo, durante o almoço, e mais uma vez foi um momento de histórias e muita resenha", contou.

Ao contrário de Roma, Charles Guerreiro pode atuar em uma partida de futebol com Zico, mas do lado adversário. Jogador do Flamengo entre os anos de 1991 e 1995, o ex-atleta disse que fez parte do elenco Rubro-Negro que enfrentou o Kashima Antlers, na despedida do Galinho do futebol profissional, no Japão.

"Criamos um grande laço de amizade, através do Júnior. Tive a oportunidade de levar ele em Paragominas, quando era presidente. Ele se mostrou uma pessoa maravilhosa com todos lá. Esse tipo de evento é bom porque podemos não só prestigiar um grande ídolo do nosso futebol, mas também rever amigos", lembrou.