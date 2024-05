CBF muda dia e horário da partida do Paysandu na Série B do Brasileiro; veja a nova data

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o dia e o horário da partida entre Guarani-SP x Paysandu, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A informação foi confirmada pelo site da instituição que comanda o futebol nacional.

O confronto entre Guarani x Paysandu estava marcado para ocorrer no dia 24 de maio, sexta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas (SP). Após ajuste feito pela CBF na tabela, a partida passou para o sábado (25), às 21h. no mesmo local.

VEJA MAIS

O Paysandu é o atual lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer na competição. O Guarani também faz parte da zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com os mesmos três pontos do Paysandu, porém, no critério de desempate (número de vitórias), o Bugre campineiro aparece à frente do Papão da Curuzu.

VEJA MAIS

Mas antes do confronto entre os clubes pela 7ª rodada, as duas equipes podem se reabilitar na competição nesta 6ª rodada. O Guarani recebe o América-MG, na segunda-feira (20), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Já o Paysandu sai para jogar contra o Amazonas-AM, neste sábado (18), às 17h30, na Arena da Amazônia, na cidade de Manaus (AM). A partida do Papão terá transmissão lance a lance pelo Portal OLibreal.com e também pela Rádio Liberal +.