Paysandu tem o pior início de um clube paraense na Série B na era dos pontos corridos

Após o empate com o Goiás na última quarta-feira (15), por 1 a 1 na Curuzu, o Paysandu chegou a três pontos de 15 disputados. Esse início de campeonato é o pior do Papão na Série B de pontos corridos e também o pior início envolvendo equipes paraenses, além do Paysandu, o Remo disputou a Série B no modelo "moderno". Em 2006 a competição passou a contar com 20 times em formato jogos de ida e volta, idêntico ao da Série A.

Em 2006, o Remo começou a competição com quatro pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas. No mesmo ano, o Paysandu começou com três vitórias e duas derrotas, fazendo nove pontos. O Leão se manteve na competição, enquanto que o Papão foi rebaixado.

Já em 2007, ano de rebaixamento do Remo, os azulinos começaram a competição na lanterna com três pontos, conquistados com uma vitória e quatro derrotas.

VEJA MAIS

O Pará só voltou a ter um representante na Série B em 2013, com o retorno do Paysandu. Nos primeiros cinco jogos, o Papão fez cinco pontos com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe acabou caindo para a Série C, retornando na temporada seguinte.

Já em 2015, o Paysandu retornou à segunda divisão e fez nove pontos, com três vitórias e duas derrotas. O Papão terminou a competição lutando pelo acesso. No ano seguinte, em 2016, o Papão começou com cinco pontos. Conquistando uma vitória, dois empates e duas derrotas. Terminou o ano se mantendo na divisão.

Em 2017, os bicolores iniciaram muito bem com três vitórias, um empate e uma derrota, com dez pontos. Ao final, ficou no meio da tabela. O melhor início do Paysandu foi em 2018, quando conquistou três vitórias em cinco jogos, com dois empates e onze pontos. Porém, no ano o Papão terminou rebaixado.

Já em 2021 o Remo voltou à Série B e começou com cinco pontos nos primeiros cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Neste ano, o Leão foi rebaixado.

Inícios dos times paraenses na Série B de pontos corridos - cinco primeiras rodadas*

Paysandu em 2018 - 11 pontos

Paysandu em 2017 - 10 pontos

Paysandu em 2015 - 9 pontos

Paysandu em 2006 - 9 pontos

Paysandu em 2016 - 5 pontos

Paysandu em 2013 - 5 pontos

Remo em 2021 - 5 pontos

Remo 2006 - 4 pontos

Remo em 2007 - 3 pontos

Paysandu em 2024 - 3 pontos

*pesquisa realizada no site sr.gol