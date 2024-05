Festival de expulsões! Paysandu tem média de duas expulsões a cada três partidas

O Paysandu não perdeu a partida para o Goiás na última quarta-feira (15), na Curuzu, mas, o resultado pode ter um gosto amargo. O duelo terminou empatado em 1 a 1 e jogou o Papão para a lanterna da Série B. Além da falta de vitórias na competição, o Bicola ainda tem apresentado algumas falhas em campo, que resultaram da expulsão de jogadores.

Entre os últimos quatro Re-Pa, da Copa Verde e Parazão, e a Série B, o Paysandu acumulou seis cartões vermelhos em nove jogos. Uma média de duas expulsões a cada três jogos.

Ao todo, conforme as súmulas dos jogos, foram quatro cartões vermelhos para o Bicola nas últimas rodadas da Série B, dois deles ocorreram na partida contra o Goiás. No duelo, o lateral-direito Edilson foi expulso após uma falta dura contra o jogador da equipe goiana.

Já Val Soares, que estava no banco de reservas, foi para o vestiário mais cedo por conta de reclamação. O árbitro registrou na súmula da partida que o meia proferiu xingamentos contra a arbitragem.

Na Copa Verde, no segundo duelo contra o Remo na semi, que ocorre no dia 10 de abril, o Bicola teve dois atletas expulsos: Biel e Wanderson.

Início de Série B complicado

Além do jogo contra o Goiás, o Paysandu terminou a partida com um a menos na segunda rodada da Série B. Contra o Botafogo-SP, o lateral Bryan Borges foi expulso após uma entrada forte um dos atacante da equipe adversária e recebeu o cartão vermelho.

Na rodada seguinte, no jogo contra o Avaí, o zagueiro Yeferson Quintana foi expulso no início do segundo tempo. O defensor cometeu uma falta próximo a grande área, que impediu o jogador William Pottker de chegar ao gol.

O treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, tem reclamado bastante da arbitragem nas coletivas pós-jogo. Após a última partida, o técnico citou uma falta de "critério" dos árbitros.

“A arbitragem hoje é difícil você falar. Eles nunca erram. Absurdamente nunca erram. Você vê vários critérios na arbitragem. A gente não dá para discutir. Eu estou preocupado, sim, ficar um tempo com um homem a menos não é fácil, mas também não posso ficar cobrando dos meus jogadores para evitar os lances porque isso é do jogo”, disse o técnico.

Pressão

O Paysandu ainda não conseguiu emplacar um bom resultado na Campeonato Brasileiro. O time bicolor está pressionado para vencer. Até agora, o time perdeu dois jogos e empatou os outros três.

Com isso, a torcida bicolor está na bronca com a equipe, que vinha embalada da conquista do Parazão e a excelente campanha na Copa Verde. O próximo duelo do Bicola é contra o Amazonas, no sábado (18), às 17h30, na Arena da Amazônia, válido pela 6ª rodada da Série B.

Levantamento

Copa Verde

Remo e Paysandu - semifinal 1- 03/04 - sem cartão vermelho

Remo e Paysandu semifinal 2 - 10/04 - dois cartões vermelhos

Parazão

Remo x Paysandu - final 1 - sem cartão vermelho

Remo x Paysandu - final 2 - sem cartão vermelho

Série B

Santos x Paysandu - sem cartão vermelho

Paysandu x Botafogo - um cartão vermelho

Paysandu x Avaí - um cartão vermelho

Mirassol x Paysandu - sem cartão vermelho

Paysandu x Goiás - dois cartões vermelhos