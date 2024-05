VÍDEO: Narrador da Globo diz que a torcida do Paysandu foi a que mais o surpreendeu na carreira

O narrador esportivo da Rede Globo, Luís Roberto, comentou no pod cast “10 e Faixa”, do ex-jogador Diego Ribas, que a torcida que mais o surpreendeu na carreira, foi a do Paysandu. O funcionário da Rede Globo falou que não tinha a dimensão da torcida alviceleste e justificou que isso ocorreu por ser ainda muito jovem.

“Uma torcida nacional que me surpreendeu? Difícil, essa é muito difícil, mas a torcida que me surpreendeu, que eu não tinha a dimensão, pois era muito jovenzinho, foi a torcida do Paysandu”, disse.

Luís Roberto, de 62 anos, é o principal narrador da Rede Globo. Ele assumiu o posto de âncora das narrações esportivas do grupo de comunicação após a saída de Galvão Bueno. Dono do bordão “Sabe de quem?”, Luís Roberto narrou sete Copa do Mundo (França 1998, Coreia e Japão 2002, Alemanha em 2006, África do Sul em 2010, Brasil 2014, além da Rússia em 2018 e Qatar em 2022.

Luís Roberto narrou Brasil x Bolívia, no estádio Mangueirão. (@ luisrobertoreal)

O narrador está eternizado na história do Paysandu. Luís Roberto foi o responsável por narrar o maior título da história do clube paraense, a conquista da Copa dos Campeões, na temporada de 2002, na vitória diante do Cruzeiro-MG, em partida disputada na cidade de Fortaleza (CE), no Castelão. O triunfo bicolor deu ao clube paraense, a chance de disputar a Copa Libertadores da América em 2003, maior competição do continente Sul-Americano.

A última vez em que Luís Roberto esteve em Belém, foi em setembro do ano passado, para narrar a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão com quase 50 mil torcedores.