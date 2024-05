Papão volta a ser vítima de si mesmo

O time bicolor foi muito animador nos primeiros 40 minutos. Vencia com autoridade, por 1 x 0, quando Edilson foi expulso. O Goiás tornou-se superior, mas também estava com dez homens quando empatou, aos 39 minutos. Frustração para a torcida, que segue sem festejar uma vitória. Agora são sete jogos em jejum, com os agravantes da "lanterna" da Série B e de objetos atirados ao banco, gerando risco de punição no STJD.

Oscilação no rendimento e os cartões vermelhos perturbam o Papão. Além de Edilson, Val Soares (no banco) também foi expulso. São desfalques para sábado, em Manaus, contra o Amazonas.

Marco Antônio, inaceitável decepção

Talentoso, vitorioso, torcedor declarado do Remo, aos 26 anos. Por tudo isso, o atacante Marco Antônio, paraense de Marituba, chegou ao Leão Azul causando ótimas expectativas. Ele até foi bem nas primeiras impressões, mas virou uma decepção inaceitável.

Dos 17 jogos de Marco Antônio com a camisa azulina, só dois foram integrais. Fez dois gols, foi expulso duas vezes e ultimamente tem sido figura apagada. É um jogador com recursos para ser muito útil ao seu clube do coração, assim como o Remo pode ajudá-lo a reconquistar espaço no Bahia, clube detentor dos direitos econômicos. Por enquanto, a avaliação é de débito!

BAIXINHAS

* Marcelo Rangel é exceção no Remo. Único atleta que esteve em campo em todos os 24 jogos do time azulino na temporada. Viveu a fase das contestações, se estabeleceu, virou peça providencial e já é uma unanimidade. O paranaense de 1,86m, sempre sereno, vai completar 36 anos amanhã.

* Com a titularidade absoluta de Marcelo Rangel, o mato-grossense Léo Lang, 25 anos, segue a sina do banco de reservas. Ele fez apenas um jogo oficial nos últimos seis anos. Foi ano passado, na Série B: Tombense 2 x 1 Vila Nova. Domingo, Léo Lang e o meia Jaderson vão reencontrar o Tombense.

* Até pouco tempo, o atacante Rodrigão parecia inalcançável para Remo e Paysandu. No entanto, aos 30 anos ele jogador do Águia na Série D. Este ano já vimos Felipe Gedoz no Castanhal, ano passado vimos o goleiro Felipe no Santa Rosa. Em todo o país, nomes importantes estão na periferia do futebol, suando (ou não) pela reconquista de espaço.

* Iury Tanque, ex-Águia, e Roger, cedido pelo Paysandu, estão vivenciando a crise aguda do CSA, depois da derrota em casa para o Athletic por 5 x 0. Iury Tanque é titular, com quatro jogos e um gol. Roger, 21 anos, estreou domingo. Jogou 10 minutos no massacre do Athletic.

* Desconforto de Lecheva. Ex-atleta, técnico, auxiliar-técnico, gerente, coordenador de base do Paysandu, apaixonado pelo clube, ele será adversário do Papão no sábado, a serviço do Amazonas, clube que ajudou a fundar e agora está na gestão do futebol. Sentimentos à parte, Lecheva tem admiração e respeito dos dois lados com merecimento.

* Ex-jogador Bernardo Benjamim, 34 anos, é o sucessor de Lecheva na coordenação da base do Paysandu. Bernardo saiu da base bicolor e jogou no time profissional entre 2007 e 2010. Encerrou a carreira em 2022, no Independente de Tucuruí.

* Festa de entrega do Troféu Romulo Maiorana. Encontro de atletas, ex-atletas, técnicos, dirigentes, patrocinadores... A maior confraternização do esporte paraense numa noite de honrarias e emoções no teatro Maria Sylvia Nunes, hoje, a partir das 8 da noite.