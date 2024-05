Torcida do Paysandu arremessa chinelo, copos com líquidos e árbitro cita em súmula; vídeo

O empate em 1 a 1 contra o Goiás-GO, dentro da Curuzu, jogou o Paysandu para a lanterna da Série B e a torcida não gostou nada do resultado e da arbitragem de Matheus Delgado Candaçan, de São Paulo (SP), que comandou a partida. Vários torcedores arremessaram objetos para o gramado e tudo foi relatado pelo árbitro na súmula do jogo e isso pode prejudicar o Papão no andamento da Série B.

O árbitro da partida colocou no documento da partida que a torcida do Paysandu atirou objetos, um deles sendo um chinelo, além de líquidos que foram jogados no trio de arbitragem. O árbitro também relatou uma confusão envolvendo o auxiliar do departamento de fisióloga do Paysandu e também um auxiliar de massagista do clube alviceleste.

“Após o final do 1º tempo, antes da equipe de arbitragem sair do campo de jogo, o sr. Roberto Oneti, identificado pelo delegado da partida como auxiliar do departamento de fisiologia do clube mandante, entrou no campo de jogo e foi em direção ao banco de reservas da equipe visitante, protestando e causando um tumulto. Ainda após o termino do 1º tempo foi arremessado um copo em direção a equipe de arbitragem, ato continuo, na descida do túnel foi arremessado diversos líquidos pela torcida da equipe mandante.

Após o retorno da equipe de arbitragem do intervalo, verificamos durante o aquecimento do goleiro da equipe visitante no campo de jogo, que foi ligado o sistema de irrigação do gramando, somente na região da área de onde o mesmo estava, causando a paralisação e impedindo-o de aquecer.

Durante a comemoração do gol da equipe visitante, foi arremessado um chinelo no campo de jogo, em direção ao local onde os jogadores estavam comemorando, não atingindo ninguém. Após o termino da partida, novamente o sr. Roberto Oneti identificado pelo delegado da partida, como auxiliar do departamento de fisiologia do clube mandante, adentrou o campo de jogo e partiu em direção para confrontar jogadores e comissão técnica da equipe visitante, causando um tumulto. durante este tumulto, observamos que o sr.

Márcio Ribeiro, identificado pelo delegado da partida, como auxiliar de massagista do clube mandante, partiu em direção ao túnel de acesso da equipe visitante e apanhou do chão um objeto não identificado e fez menção de arremessá-lo, ato continuo uma pessoa com vestimentas da equipe visitante, não sendo possível identifica-lo, desferiu um chute na perna do mesmo e entrou para o túnel de acesso ao vestiário, gerando um novo tumulto.

Informo ainda, que novamente após a equipe de arbitragem se dirigir ao túnel de acesso do vestiário, a torcida da equipe mandante arremessou vários líquidos em nossa direção. Após o termino da partida, enquanto a equipe de arbitragem já se encontrava no vestiário, uma pessoa que se identificou como sr. André, CEO da equipe mandante, veio até nosso vestiário parabenizar pelo trabalho realizado da equipe de arbitragem”, detalhou na súmula.

Mau comportamento

O Paysandu é reincidente nesse tipo de situação. O clube já foi punido outras vezes por mau comportamento de torcedores em jogos da equipe. O Papão poderá ser punido com multa ou com perda de mandos de campo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube bicolor, que informou que apresentou os torcedores envolvidos na delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência.