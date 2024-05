Sem jogar na Série B, Paysandu dispensa atacante ex-Palmeiras; veja quem já deixou o Papão neste ano

O Paysandu confirmou mais uma saída do clube nesta Série B do Brasileiro. O atacante Leandro, de 31 anos, não faz mais parte do elenco do Papão nesta temporada. O clube alviceleste informou através de nota, em seu site oficial, que o centroavante não seguirá na Curuzu.

A equipe paraense que ainda não venceu na Série B e amarga a lanterna da competição, tenta se reencontrar na temporada. A diretoria aos poucos vai fazendo uma reformulação no elenco neste início da Série B. O atacante Leandro foi o sétimo jogador a deixar o clube, o quarto por dispensa. Em nota, o Paysandu agradeceu e desejou sorte na carreira do atleta.

"O Paysandu Sport Club informa que o atleta Leandro não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao atacante pelos seus serviços prestados".

VEJA MAIS

Leandro foi contratado após sete temporadas no Japão. Neste retorno ao futebol brasileiro, fez apenas cinco jogos com a camisa do Paysandu e não balançou as redes. Antes de defender o Papão, o atacante teve passagens pelo Gama-DF, Grêmio-RS, Palmeiras-SP, Santos-SP e Coritiba-PR, além de ter defendidos as equipes japonesas do Kashima Antlers e FC Tokyo.

Além de Leandro, o Paysandu dispensou nesta temporada o lateral Geferson, o zagueiro Naylhor e o volante Gabriel Bispo. O cube alviceleste também emprestou alguns atletas oriundos das categorias de base, que estavam sem espaço no time comandando pelo técnico Hélio dos Anjos, como o zagueiro Lucca Carvalho, que foi para o Serrano-RJ, s meia Lucas Augusto, que acertou com o Moto Club-MA, equipe da Série D do Brasileiro, além do atacante Roger, que fechou com o CSA-AL, clube que joga a Série C.