Com 3 títulos pelo Paysandu, técnico dá pausa na carreira e assume outra função no futebol

O técnico Dado Cavalcanti, comando o Paysandu e que foi auxiliar de Fernando Diniz na Seleção Brasileira, anunciou em sua rede social que dará uma pausa na carreira como treinador de futebol. Dado informou ainda que parte para um novo desafio na carreira e assumirá um cargo extracampo em um grupo que comanda a SAF do Londrina-PR, clube que está na Série C do Campeonato Brasileiro e será adversário do Remo.

Dado Cavalcanti estará à frente do projeto “Squadra Sports”, uma plataforma de negócios ligados ao futebol, que possui como principal agente Guilherme Bellintani, que já presidente do Bahia-BA e que é dono da SAF do Londrina-PR, clube tradicional do futebol brasileiro, onde detém 90% dos direitos da SAF do Tubarão. Além disso, Bellintani é um dos administradores do Ypiranga-BA.

“Recebi um convite que me provocou uma profunda reflexão sobre tudo o que vivi na minha vida profissional, e sem dúvida esse convite veio pela experiência adquirida nesses anos”, disse Dado em um vídeo.

O ex-técnico do Paysandu deu detalhes sobre a nova jornada. Aos 42 anos, o Dado Cavalcanti tentará ser um elo entre as comissões técnicas tanto das equipes profissionais, quanto das categorias de base que fazem parte do grupo Squadra. Dado ficará com a função de diretor técnico pelos próximos três anos.

“Serei responsável por aproximar os clubes geridos pela Squadra, as comissões técnicas e uma padronização de trabalho nas divisões de base”, falou.

Dado na sua primeira passagem pelo Paysandu (Fernando Torres / Paysandu)

Dado teve passagens pelo Paysandu, conquistou um título do Parazão em 2016, além de ser bicampeão da Copa Verde com o clube paraense, conquistando os títulos de 2016 e 2018. Além do Papão, Dado comandou vários clubes tradicionais do país, como Paraná-PR, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP, Náutico-PE, CRB-AL, Bahia-BA, além de Vila Nova-GO, América-RN e Portuguesa-SP, último clube que trabalhou.

Dado Cavalcanti como auxiliar técnico da Seleção Brasileira, no jogo contra a Bolívia, em Belém (Igor Mota / O Liberal)

Na Seleção Brasileira, Dado exerceu o cargo de auxiliar técnico do então treinador do Brasil Fernando Diniz, porém, com os resultados ruins da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Diniz acabou demitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que colocou Dorival Júnior, para assumir o comando da Amarelinha. Com a saída de Diniz, Dado acabou deixando a Seleção por tabela.