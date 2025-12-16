Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação O Liberal 16.12.25 20h10 Jogadores ouvindo a preleção (Paysandu) O Paysandu deu início, nesta terça-feira (16), à pré-temporada que marca o planejamento do clube para 2026. Rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro ao fim de 2025, o Papão começa o novo ciclo com foco declarado no retorno à Série B e com um período de preparação antecipado: são cerca de 45 dias até a estreia no Campeonato Paraense, prevista para 25 de janeiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A reapresentação ocorreu com a apresentação da nova comissão técnica e do elenco disponível neste primeiro momento. Chamou atenção a presença de 12 atletas oriundos do sub-20, além do goleiro Jean Drosny, recém-contratado. No primeiro dia, os jogadores passaram por exames médicos e realizaram atividades iniciais na academia. Segundo o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana, a antecipação da pré-temporada faz parte de uma estratégia para ampliar o tempo de observação, especialmente dos jovens formados no clube. “A gente antecipa os trabalhos pra cerca de 45 dias antes da estreia no campeonato estadual. A gente traz a pré-temporada pro dia 16 de dezembro pra poder observar os jogadores da divisão de base”, explicou. Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação. Para Sant’Ana, o momento é decisivo para aproximar esses jogadores do ambiente profissional. “É uma oportunidade da gente ter esse convívio mais perto com esses atletas, conhecer melhor as características de cada um e também promover a integração da nova comissão técnica, liderada pelo Júnior Rocha”, destacou. Atletas fizeram breve apresentação (Paysandu) VEJA MAIS Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026 Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano O dirigente também ressaltou que o clube passou por mudanças significativas em diferentes setores do futebol, o que reforça a necessidade de um período mais longo de trabalho. “A gente teve mudança de treinador, auxiliar, preparador físico, fisiologia, fisioterapia, departamento de análise e mercado. Então precisamos de mais tempo pra nos conhecermos bem e dar oportunidade real para esses jogadores se desenvolverem", afirmou. Ao longo das próximas semanas, os atletas do sub-20 serão avaliados diariamente e podem ser incorporados de forma definitiva ao elenco profissional para a temporada 2026. A ideia, segundo a diretoria, é definir quem reúne condições de seguir no grupo principal antes do início do calendário oficial, que tem o Campeonato Paraense como primeiro compromisso do ano. 