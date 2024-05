Troféu Romulo Maiorana premia os melhores do esporte paraense em noite de festa

A noite desta quinta-feira (16) foi de destaque entre os melhores nomes do esporte paraense. Isso porque ocorreu a 30ª edição do Troféu Romulo Maiorana (TRM), a maior premiação do esporte local. A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, contando com a participação de dezenas de atletas, consagrando uma noite de festa para o esporte paraense.

Na edição deste ano, um total de 13 modalidades esportivas foram agraciados com a honraria: Atletismo, Basquete, Ciclismo, Desportos Aquáticos, Futsal, Ginástica, Handebol, Judô, Karatê, Remo, Tênis, Tênis de mesa e Vôlei; além de sete premiações especiais: Atleta com Deficiência, Árbitro do Ano, Treinador do Ano, Esporte Responsa, Federação do Ano, Personalidade Esportiva e Atleta do Ano.

VEJA MAIS

O representante do Grupo Liberal, Pietro Maiorana, destacou a força que a premiação representa para os atletas, que, muitas vezes, vêm de origem humilde e tornam o esporte um meio de vida.

"A gente sabe que no esporte muitos atletas fazem sucesso, obviamente, mas a gente sabe que 98% dos atletas acabam ficando pelo caminho. Então, a parte de dar mais visibilidade para os atletas a nível do trabalho em si, da premiação em si, além da bolsa que garante um suporte para que o atleta tenha um ano para buscar novos patrocinadores, algo nesse sentido, já dá mais visibilidade, não só financeiramente, mas já dá mais visibilidade para que ele consiga buscar outros apoiadores para que ele possa ter uma carreira de sucesso".

Para o Superintendente da TV Liberal, Fernando Nascimento, o Troféu Romulo Maiorana representa um grande incentivo, que há décadas vem contribuindo para o desenvolvimento do esporte e ao nascimento de grandes talentos esportivos. "É muito difícil encontrar eventos com essa longevidade e com o desafio de se renovar, se atualizar permanentemente, incorporar novas modalidades, incorporar ações. Isso é fomentar o desenvolvimento de entidades, de formação de técnicos, de formação de árbitros, estimular as federações a se profissionalizar, a se estruturar melhor, porque um esporte ativo precisa ter uma boa gestão por trás disso", diz.

Premiados TRM Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

O Superintendente aproveitou para anunciar que na próxima edição, o TRM terá a presença da categoria "Master", que vai coroar aqueles que já fizeram muito pelo esporte e continuam fazendo dele o seu meio de vida, além de incentivar as novas gerações.

Confira os vencedores por categoria:

- Atletismo

Elias Conceição Vieira.

- Basquete

Marcos Antônio Pessoa Costa.

- Ciclismo

Augusto da Silva Torres.

- Desportos Aquáticos

Andreza dos Remédios Carvalho.

- Futsal

Jean Vinícius Branche de Oliveira.

- Ginástica

Mario Antônio dos Santos Nunes Júnior.

- Handebol

Joyce Santos de Sousa.

- Judô

Ana Beatriz Oliveira Pinto.

- Karatê

Maria Eduarda de Almeida Silva.

- Remo

Ana Gabriella Monteiro Barbosa.

- Tênis de Quadra

Gabriela Guapindaia Soares.

- Tênis de Mesa

Glauciane Caldas Mendes.

- Voleibol

Gabriel Rodrigues Gomes.

Categorias Especiais

- Atleta com Deficiência

Mequias Miranda do Nascimento.

- Árbitro

José de Farias de Souza - Karatê.

- Treinador

Sidney Augusto Matos de Medeiros - Futsal.

- Esporte Responsa

Projeto XOROCAMOCAVÔLEI (Mocajuba).

- Federação do Ano

Federação de Handebol.

- Personalidade do Ano

Inácio de Loiola Nogueira Neto, treinador de futsal.

- Atleta do Ano

Gabriela Guapindaia Soares, do Tênis de Quadra.