Gabigol é multado pelo Flamengo e não usará mais a camisa 10 da equipe

O atacante Gabigol foi multado pelo Flamengo nesta sexta-feira (17). O motivo: o jogador foi flagrado em uma reunião de amigos com uma camisa do Corinthians, rival nacional do Rubro-Negro carioca. Em comunicado divulgado pelas redes sociais, o clube disse que o atleta, além da sanção financeira, não vai mais usar a camisa 10 da equipe.

A imagem, que circulou nas redes sociais, mostra Gabigol em casa, trajando a camisa do Corinthians e bebendo cerveja com amigos, incluindo dois funcionários do Flamengo: o supervisor Marcio Santos, que vestia uma camisa preta, e o roupeiro Sidnei Bernardes, que aparece ao fundo. O Flamengo também puniu Marcio Santos com uma advertência na carteira de trabalho, considerando a hierarquia do clube.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ficou surpreso ao ver a foto na noite de quinta-feira, enquanto jantava com a esposa, Ângela Machado. Imediatamente, Landim entrou em contato com o diretor de futebol, Bruno Spindel, que ainda não tinha conhecimento da imagem.

Nesta sexta-feira, Spindel e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniram desde as 7h40 no Ninho do Urubu para discutir a situação. Após ouvir Gabigol no início da tarde, a diretoria do Flamengo comunicou a decisão da punição.

Gabigol, que conseguiu um efeito suspensivo para voltar a jogar após uma suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping, participou de quatro partidas desde então, mas ainda não marcou nenhum gol. Na última partida contra o Bolívar, ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo.