Foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com camisa do Corinthians vaza na web; veja

Atacante do Flamengo, Gabigol causou um alvoroço nas redes sociais por conta de uma foto vazada. O jogador foi flagrado vestindo com uma camisa do Corinthians. A imagem teria sido tirada na casa do atleta enquanto ele socializava com os amigos.

A imagem acabou gerando muita repercussão nas redes sociais, já que os clubes são rivais no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe do jogador negou a veracidade da foto.

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira", informou a assessoria de Gabigol.

Jogador estava com outros funcionários do Flamengo (Reprodução / Redes sociais)

A camisa que Gabriel supostamente vestiu é um modelo lançado no dia 2 de maio pelo Corinthians, a mais recente da coleção do Timão.

Conforme a equipe informou, na imagem, Gabriel aparece ao lado de dois funcionários do Flamengo, um roupeiro e um supervisor. O atacante voltou a jogar recentemente após conseguir um efeito suspensivo depois do caso antidoping. A última partida, na Libertadores, o Flamengo venceu por 4 a 0 e se garantiu na próxima fase.