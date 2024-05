Pela Libertadores, Flamengo vence o Bolívar e se aproxima da classificação às oitavas

O Flamengo fez o dever de casa contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogando no Maracanã, o time fez boa exibição e saiu de campo com uma goleada pelo placar de 4 a 0, chegando aos sete pontos no grupo E, somente atrás do próprio Bolívar e empatado com o Palestino. O time agora precisa de uma vitória na última rodada, contra o Milionários, para selar a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

O início do Flamengo definiu o ritmo do jogo no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Cebolinha fez uma boa jogada individual pela ponta e encontrou Gerson livre na área, que marcou o primeiro gol para o time. Logo em seguida, Arrascaeta quase ampliou o placar em um chute que foi para fora.

O Bolívar, por sua vez, aproveitou os espaços deixados pela defesa do Flamengo e tentou uma reação com um chute na trave de Pato Rodríguez. No entanto, a defesa do time boliviano continuou desorganizada, dando espaço para a pressão do Flamengo surtir efeito.

Apesar das defesas importantes de Lampe em finalizações de Arrascaeta e Pedro, aos 37 minutos, Ayrton Lucas aproveitou um rebote na área e ampliou o placar. Pouco depois, De la Cruz pressionou a saída de bola de Ramiro Vaca no ataque e a bola sobrou para Pedro, que encontrou Cebolinha livre para marcar o terceiro gol.

Logo que a bola voltou a rolar, o Flamengo manteve o ímpeto ofensivo e não tardou a ampliar a goleada. Aos dois minutos, Pedro dominou a bola na área, de costas para o gol, achando Gerson livre na ponta. O meia passou por um marcador e devolveu para o camisa 9, que fez o arremate preciso no canto do arqueiro, fazendo o quarto do Mengão. O time ainda manteve a pressão, mas o placar acabou com uma sonora goleada, que deixa o time bem perto da vaga nas oitavas da competição.