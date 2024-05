No Maracanã, Flamengo joga bem, vence o Corinthians e espanta crise no Brasileirão

O Flamengo venceu o Corinthians neste sábado (11) por 2 a 0, no Maracanã. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Mengão chega a 11 pontos e respira no torneio. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro e Lorran.

A equipe carioca estava pressionada pelos torcedores para vencerem o duelo contra o Corinthians. Além da vitória, a torcida queria uma boa apresentação do elenco, que tem sido criticado nos últimos jogos. O resultado dá mais confiança ao time que tem, na próxima semana, um compromisso decisivo na Libertadores.

Enquanto o Flamengo respira mais tranquilo, o Timão se complicou mais na tabela. O time paulista segue com apenas quatro pontos e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.

Jogo

O Flamengo começou a partida melhor e foi superior na primeira etapa. A equipe carioca criou mais oportunidades e pressionou o Timão em boa parte do jogo. Após algumas tentativas, o gol do Rubro-Negro saiu aos 19 minutos, dos pés do artilheiro Pedro. Lorran deu o passe para o camisa 9, que driblou a defesa do Timão e bateu por baixo para o fundo da rede.

Mesmo após o gol, o time do Flamengo seguiu mais forte e manteve o ritmo. Apesar das tentativas, o primeiro tempo terminou 1 a 0. Na volta do intervalo, Pedro deu lugar a Gabi, mas, a equipe seguiu melhor em campo.

Como estava em desvantagem, o Corinthians saiu mais para o jogo e ficou mais exposto aos ataques. Aos 17 minutos do segundo tempo, Lorran ampliou para o Mengão após roubada de bola de Gerson.

Assim, o clube carioca só administrou o resultado para conquistar a terceira vitória no Brasileirão. Com os 11 pontos, o Rubro-Negro assumiu a liderança provisoria da tabela. A rodada ainda será completada e Athletico-PR, Bahia e Botafogo ainda não jogaram.